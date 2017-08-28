Во Владивостоке построят холодильный комплекс для хранения 40 тыс. тонн рыбы

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Лёгкого.

«На территории порта будет построен новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тыс. тонн. Сейчас идет проектирование, есть договоренности с японской компанией на поставку специального оборудования», — приводит пресс-служба слова Лёгкого.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, а число созданных новых рабочих мест около 100.

«В прошлом году вылов приморских рыбаков достиг исторического максимума за последние 15 лет. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Рыбу надо где-то хранить, перегружать, транспортировать и новые холодильные мощности сегодня крайне необходимы», — прокомментировал важность проекта губернатор края Владимир Миклушевский.