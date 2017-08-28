Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Самые удивительные дети из Книги рекордов Гиннеса
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Киев спросит россиян по-украински": СМИ об ужесточении въезда
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
08:21 (мск), источник: ЕАН

Энергетики заявили о неготовности Свердловской области к зиме

Энергетики неудовлетворительно оценивают готовность жилого фонда Свердловской области к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

К концу лета УК выполнили все необходимые процедуры только в 15% домов региона. Паспорта технической готовности от «ЭнергосбыТ Плюс» получил 2 246 многоквартирников.

Дома, получившие паспорта, провели обязательные технологические процедуры. Так, в 144 домах Екатеринбурга, что составляет 1% от жилфонда, продезинфицировали систему отопления.

В Нижней Туре, Лесном этот показатель равен 0%. Прочие технологические процедуры, гидропневмопромывка и опрессовка внутренней системы отопления здания проведены в более чем в половине домов.

Гидравлические испытания завершены в 46% жилого фонда Екатеринбурга, 71% — Первоуральска. Гидропневмопромывку произвели в 65% многоквартирных домов уральской столицы, в 71% жилфонда Первоуральска.

Объем проведенных технологических мероприятий в Нижней Туре, Лесном составляет 10%. В соответствии действующим законодательством, отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель является одним из требований готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

Долг управляющих компаний Екатеринбурга перед поставщиком ресурса приблизилась к 3,8 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей приходится на сто управляющих компаний — злостных должников, вошедших в недавно опубликованный энергосбытовой организацией «черный список» исполнителей коммунальных услуг.

Исполнители коммунальных услуг Первоуральска задолжали порядка 792 млн рублей, Нижней Туры и Лесного — 1 млрд 29 млн рублей и 245 млн рублей соответственно.

Отметим, что областные власти недавно озвучивали иные данные относительно готовности коммунального комплекса региона к зиме. На 20 августа уровень готовности коммунального комплекса региона к зиме, по данным правительства, превысил показатели прошлого года и составил по теплоисточникам, сетям водоснабжения и водоотведения более 80%, по сетям электроснабжения — 90%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
В Красноярске горит дом престарелых
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь