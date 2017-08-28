Энергетики заявили о неготовности Свердловской области к зиме

К концу лета УК выполнили все необходимые процедуры только в 15% домов региона. Паспорта технической готовности от «ЭнергосбыТ Плюс» получил 2 246 многоквартирников.

Дома, получившие паспорта, провели обязательные технологические процедуры. Так, в 144 домах Екатеринбурга, что составляет 1% от жилфонда, продезинфицировали систему отопления.

В Нижней Туре, Лесном этот показатель равен 0%. Прочие технологические процедуры, гидропневмопромывка и опрессовка внутренней системы отопления здания проведены в более чем в половине домов.

Гидравлические испытания завершены в 46% жилого фонда Екатеринбурга, 71% — Первоуральска. Гидропневмопромывку произвели в 65% многоквартирных домов уральской столицы, в 71% жилфонда Первоуральска.

Объем проведенных технологических мероприятий в Нижней Туре, Лесном составляет 10%. В соответствии действующим законодательством, отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель является одним из требований готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

Долг управляющих компаний Екатеринбурга перед поставщиком ресурса приблизилась к 3,8 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей приходится на сто управляющих компаний — злостных должников, вошедших в недавно опубликованный энергосбытовой организацией «черный список» исполнителей коммунальных услуг.

Исполнители коммунальных услуг Первоуральска задолжали порядка 792 млн рублей, Нижней Туры и Лесного — 1 млрд 29 млн рублей и 245 млн рублей соответственно.