Реконструкция водовода в Березниках закончилась аварией

Взявшееся за работу ООО «Березниковская водоснабжающая компания» не сумело уложится в отведённый суточный срок. Когда же они закончились, при наполнении сети на водоводе образовались два порыва. При их устранении оказалась непригодной прокладка на одном из трубопроводов.

Неполадки и последствия аварии были устранены лишь ближе к полуночи 27 августа.

Эта чрезвычайная ситуация оказалась чуть меньшей по масштабам той, что случилась в октябре 2016-го года. Тогда из-за недосмотра арендатора муниципальных сетей «Новогора-Прикамье» произошёл порыв на водоводе диаметром 630 мм и практически весь город почти трое суток сидел без воды. Аварию тогда удалось ликвидировать благодаря березниковскому филиалу «Азот» «Уралхима». Необходимая труба для замены вышедшего на аварийном участке водовода нашлась на этом предприятии. Арендатор из структуры РКС не имел не только резеревного оборудования, но даже и достаточного количества спецтранспорта для обеспечения водой горожан. Тогда две машины пришли из Перми и автотехникой помогли соседние Соликамск и Добрянка.