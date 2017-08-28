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08:25 (мск), источник: NewsKo

Реконструкция водовода в Березниках закончилась аварией

Объявленная в минувшую пятницу в Березниках реконструкции участка водовода по одной из главных улиц — Мира, — на участке от улиц Юбилейная и до Парижской Коммуны привела к непредсказуемым последствиям и отсутствию водоснабжения в северо-восточной части города более чем на двое суток.

Взявшееся за работу ООО «Березниковская водоснабжающая компания» не сумело уложится в отведённый суточный срок. Когда же они закончились, при наполнении сети на водоводе образовались два порыва. При их устранении оказалась непригодной прокладка на одном из трубопроводов.

Неполадки и последствия аварии были устранены лишь ближе к полуночи 27 августа.

Эта чрезвычайная ситуация оказалась чуть меньшей по масштабам той, что случилась в октябре 2016-го года. Тогда из-за недосмотра арендатора муниципальных сетей «Новогора-Прикамье» произошёл порыв на водоводе диаметром 630 мм и практически весь город почти трое суток сидел без воды. Аварию тогда удалось ликвидировать благодаря березниковскому филиалу «Азот» «Уралхима». Необходимая труба для замены вышедшего на аварийном участке водовода нашлась на этом предприятии. Арендатор из структуры РКС не имел не только резеревного оборудования, но даже и достаточного количества спецтранспорта для обеспечения водой горожан. Тогда две машины пришли из Перми и автотехникой помогли соседние Соликамск и Добрянка.

Но, похоже, ответственные за ЖКХ тогда не извлекли из аварийной ситуации должных уроков. Так по данным городской ИДС ООО «Березниковская водоснабжающая компания», которая вместо «Новогора» теперь управляет муниципальными сетями, сумела обеспечить работы только двух водовозок. Не на высоте оказались и другие службы. Эти 2,5 суток горожане не имели возможности знать о ситуации и элементарно набрать воду.

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