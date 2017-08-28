Владелец и президент Ted Travel оказался за границей

«Владелец Ted Travel — Четин Бозаджы Джафер, он же президент компании, хоть формально в ней не числится. Это совсем не новичок российского рынка. В начале 2000-х он возглавлял компанию Gotur, затем руководил туроператором Bentour и вместе с этой компанией “влился” в “Анекс Tур”, где стал директором по развитию и продукту на новых направлениях. В начале 2012 года был приглашен в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту», — рассказала она.

По данным Ростуризма, в 2015—2017 гг. компания меняла руководителей четыре раза. По последней информации, нынешний руководитель — «номинальный» директор. ООО «Терра» (юридическое лицо Ted Travel) первоначально было внесено в реестр в 2015 году, после чего дважды исключалось. Последний раз сведения о компании были внесены в реестр 5 сентября 2016 г.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что руководители Ted Travel не явились на экстренное заседание ассоциации «Турпомощь», посвященное вывозу клиентов компании из Турции, и такое в его практике происходит впервые. «Я уже написал обращение в правоохранительные органы с целью проверки деятельности данной компании», — сообщил Сафонов журналистам.