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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Владелец и президент Ted Travel оказался за границей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Владелец и президент приостановившей деятельность 24 августа компании Ted Travel занимался туристическим бизнесом в России почти 20 лет, сейчас он находится за пределами нашей страны, сообщила «Интерфаксу» в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Владелец Ted Travel — Четин Бозаджы Джафер, он же президент компании, хоть формально в ней не числится. Это совсем не новичок российского рынка. В начале 2000-х он возглавлял компанию Gotur, затем руководил туроператором Bentour и вместе с этой компанией “влился” в “Анекс Tур”, где стал директором по развитию и продукту на новых направлениях. В начале 2012 года был приглашен в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту», — рассказала она.

По данным Ростуризма, в 2015—2017 гг. компания меняла руководителей четыре раза. По последней информации, нынешний руководитель — «номинальный» директор. ООО «Терра» (юридическое лицо Ted Travel) первоначально было внесено в реестр в 2015 году, после чего дважды исключалось. Последний раз сведения о компании были внесены в реестр 5 сентября 2016 г.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что руководители Ted Travel не явились на экстренное заседание ассоциации «Турпомощь», посвященное вывозу клиентов компании из Турции, и такое в его практике происходит впервые. «Я уже написал обращение в правоохранительные органы с целью проверки деятельности данной компании», — сообщил Сафонов журналистам.

Туроператор Ted Travel 24 августа заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 его туриста, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Еще 1367 туристов купили путевки на сумму 27,6 млн рублей, но не смогли ими воспользоваться. Причиной банкротства, по мнению экспертов рынка, стал демпинг.

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