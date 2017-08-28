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09:33 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские детсады получили миллионы на оплату кредитов и развитие

В Красноярске подвели итоги конкурса на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства. 17,3 млн рублей направят 40 частным детским садам, ставшим победителями конкурсного отбора.

Полученные средства предприниматели смогут направить на обеспечение безопасных и комфортных условий в учреждениях, арендные платежи, оплату процентов по кредиту на приобретение нежилого помещения, в котором располагается детский сад.

«За последнее время процедуру лицензирования прошли 14 учреждений, эти садики посещают почти 700 ребятишек. Причём два детских сада в Октябрьском и Ленинском районах получили лицензию буквально на днях. Наличие лицензии позволяет учреждениям вести образовательную деятельность, а также претендовать на получение дополнительных выплат из краевого бюджета в размере 2,8 тыс. рублей на каждого ребенка», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Сейчас количество лицензированных садов, заключивших муниципальные контракты, возросло до 15, к проекту присоединился ещё один лицензированный детский сад в Октябрьском районе, учреждение будет готово принять воспитанников уже 1 сентября.

Напомним, размер оплаты за посещение частного детского сада-участника муниципальной программы составляет 1 535 рублей в месяц. За отдельную плату ребёнок сможет посещать дополнительные занятия. За содержание каждого ребёнка частный детский сад получает из городского бюджета до 9 тыс. рублей. Родители могут самостоятельно выбрать учреждение и получить в него направление в территориальном отделе главного управления образования.

Как пояснили в мэрии, всего за последнее время учреждения получили субсидии в размере 38,6 млн рублей, а общий объём финансовой помощи составил 55,9 млн рублей.

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