Красноярские детсады получили миллионы на оплату кредитов и развитие

Полученные средства предприниматели смогут направить на обеспечение безопасных и комфортных условий в учреждениях, арендные платежи, оплату процентов по кредиту на приобретение нежилого помещения, в котором располагается детский сад.

«За последнее время процедуру лицензирования прошли 14 учреждений, эти садики посещают почти 700 ребятишек. Причём два детских сада в Октябрьском и Ленинском районах получили лицензию буквально на днях. Наличие лицензии позволяет учреждениям вести образовательную деятельность, а также претендовать на получение дополнительных выплат из краевого бюджета в размере 2,8 тыс. рублей на каждого ребенка», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Сейчас количество лицензированных садов, заключивших муниципальные контракты, возросло до 15, к проекту присоединился ещё один лицензированный детский сад в Октябрьском районе, учреждение будет готово принять воспитанников уже 1 сентября.

Напомним, размер оплаты за посещение частного детского сада-участника муниципальной программы составляет 1 535 рублей в месяц. За отдельную плату ребёнок сможет посещать дополнительные занятия. За содержание каждого ребёнка частный детский сад получает из городского бюджета до 9 тыс. рублей. Родители могут самостоятельно выбрать учреждение и получить в него направление в территориальном отделе главного управления образования.