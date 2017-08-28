В Челябинске УФАС проверит восемь аукционов по оснащению школы в Курчатовском районе

В своих обращениях заявители полагает, что заказчик неправильно определил предмет закупки: оказание услуг. По мнению заявителя, фактически осуществляется поставка товара, который должен быть установлен и смонтирован. Кроме того, они считают, что в состав лота включены технологически и функционально несвязанные товары. Например, в один лот включены моноблок и портреты композиторов, в другой лот — комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной школы и интерактивный программно-аппаратный комплекс с наличием встроенного программного обеспечения.