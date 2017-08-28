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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске УФАС проверит восемь аукционов по оснащению школы в Курчатовском районе

В Челябинске УФАС проводит внеплановую проверку действий управления капитального строительства администрации города при проведении восьми аукционов по оснащению школы в Курчатовском районе общей стоимостью более 120 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об аукционах по оснащению средствами обучения и необходимым оборудованием школы в микрорайоне № 54.

В своих обращениях заявители полагает, что заказчик неправильно определил предмет закупки: оказание услуг. По мнению заявителя, фактически осуществляется поставка товара, который должен быть установлен и смонтирован. Кроме того, они считают, что в состав лота включены технологически и функционально несвязанные товары. Например, в один лот включены моноблок и портреты композиторов, в другой лот — комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной школы и интерактивный программно-аппаратный комплекс с наличием встроенного программного обеспечения.

Рассмотрение назначено на 6 сентября.

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