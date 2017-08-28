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08:49 (мск), источник: Om1.ru

Из районного бюджета Омска увели более 9,5 миллионов

Реконструкцию дороги провели с помощью переработанного асфальта с летного поля.

Прокуратура Тевризского района провела проверку деятельности органов местного самоуправления. В августе 2014 года был проведен аукцион на реконструкцию одной из местных дорог. Цена контракта составляла около 15,5 млн рублей.

Для строительства должен был быть приобретен песок и щебень, но вместо этого, дорогу отремонтировали с помощью переработанного дорожного полотна летного поля, расположенного недалеко от р.п. Тевриз.

Разработчику сметы не предоставили документов, в которых содержалась информация о смене материала. Но при этом администрация Тевризского района перевела на счет компании ООО «Траннстрой» всю сумму — 15,5 млн рублей.

Действуя в интересах коммерческой компании, муниципальные чиновники похитили около 9,5 млн рублей — сумма, заложенная в смете на покупку песка и щебня. Такие действия принесли районному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная в особо крупном размере». Ход расследования прокуратура поставила на контроль.

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