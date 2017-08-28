На площадке скандального долгостроя ЖК «Кольцовский» возобновились работы
На площадке долгостроя ЖК «Кольцовский» возобновились работы — кладется кровля.
На площадке долгостроя ЖК «Кольцовский» возобновились работы — кладется кровля.
Напомним, работа активизировалась после голодовки пайщиков, которая продлилась более двух недель.
Застройщиком объекта осталась ГК «Виктория», но найден новый инвестор — компания Prinzip.
Несмотря на то, что работы возобновились, пайщики намерены подключить к контролю ситуации на стройплощадки федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.
Двадцать девятого августа одна из пайщиц Ольга Дианова записана на прием к уполномоченному.
Александра Газизова.