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09:07 (мск), источник: ЕАН

На площадке скандального долгостроя ЖК «Кольцовский» возобновились работы

На площадке долгостроя ЖК «Кольцовский» возобновились работы — кладется кровля.

Напомним, работа активизировалась после голодовки пайщиков, которая продлилась более двух недель.

Застройщиком объекта осталась ГК «Виктория», но найден новый инвестор — компания Prinzip.

Несмотря на то, что работы возобновились, пайщики намерены подключить к контролю ситуации на стройплощадки федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.

Двадцать девятого августа одна из пайщиц Ольга Дианова записана на прием к уполномоченному.

Александра Газизова.

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