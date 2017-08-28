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09:18 (мск), источник: АиФ Уфа

Платный режим проезда введён на границе Башкирии и Удмуртии

Проезд через мост, ведущий из Удмуртии к городу Нефтекамск, обойдётся минимум в 80 рублей.

Платный режим проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй был введён с 26 августа, об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Платными станут два моста через реки Кама и Буй в районе города Камбарка. Дорога, проходящая по мосту через реку Буй, ведёт к Башкирии, к городу Нефтекамск.

Всего сформированы три тарифные зоны.

Мост через реку Кама (на участке пос. Тарасово — г. Камбарка);Мост через реку Буй (на участке г. Камбарка — граница республики Башкортостан) Мост через реку Кама и реку Буй.

Плата за проезд дифференцирована по 4 категориям транспортных средств.

Так, в тарифной зоне № 2, проезд для легковых автомобилей и мотоциклов будет стоить 80 рублей. Для среднегабаритных транспортных средств (автомобили, в том числе с прицепом выше 2 м, фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны) — 270 рублей. Для грузовых автомобилей, автобусов и туристических междугородных автобусов — 460 рублей. Для автомобилей из второй и третьей группы, но имеющих прицеп выше 2,6 м — 590 рублей.

Размер тарифов через Каму выше почти в три раза. Так, проезд на легковых обойдётся в 250 рублей.

Подробную информацию о тарифах можно получить на сайте www.osa-kama.ru.

Оплатить проезд можно как наличными средствами, так и банковскими картами.

Напомним, строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй — это первый в России региональный концессионный проект в дорожной отрасли. Проект реализуется в целях развития транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики и направлен на решение проблем как регионального, так и федерального уровня.

Реализация проекта позволит сократить направления «Москва-Уфа-Екатеринбург», «Москва — Елабуга — Ижевск — Екатеринбург» и «Киров — Ижевск — Уфа» на 250 км, 180 км и 150 км соответственно.

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