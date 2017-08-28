Памятник архитектуры в центре Хабаровска продали за 11,6 млн рублей

Доходный дом Сыромятникова — памятник архитектуры регионального значения — ушел с молотка в Хабаровске. Потенциальных покупателей было двое, стартовая цена во время аукциона поднялась всего на 200 тысяч. В итоге особняк 1908 года постройки достался жителю краевой столицы за 11 млн 593 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию Фонда имущества Хабаровского края.

«Несомненно, мы интересовались, для каких целей будет использоваться здание особняка, но победитель ушел от ответа», — рассказал председатель фонда Алексей Тюркин.