Памятник архитектуры в центре Хабаровска продали за 11,6 млн рублей
Новый владелец не стал рассказывать, зачем ему это здание.
Новый владелец не стал рассказывать, зачем ему это здание.
Доходный дом Сыромятникова — памятник архитектуры регионального значения — ушел с молотка в Хабаровске. Потенциальных покупателей было двое, стартовая цена во время аукциона поднялась всего на 200 тысяч. В итоге особняк 1908 года постройки достался жителю краевой столицы за 11 млн 593 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию Фонда имущества Хабаровского края.
«Несомненно, мы интересовались, для каких целей будет использоваться здание особняка, но победитель ушел от ответа», — рассказал председатель фонда Алексей Тюркин.
Напомним, что бывший дом гласного городской думы Николая Сыромятникова находится в Топографическом переулке. В частные руки должен уйти еще один дореволюционный особняк в центре Хабаровска — дом Гейнемана на улице Ким Ю Чена, построенный в 1909 году. Сейчас здесь располагается городское общество охотников и рыболовов.