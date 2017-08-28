Наукоград Кольцово получит 75 млн рублей на развитие энергохозяйства
Новосибирская область выиграла конкурс на право получения субсидии.
Новосибирская область выиграла конкурс на право получения субсидии.
Новосибирский наукоград Кольцово получит субсидию из федерального бюджета в размере 25 млн руб. Средства будут направлены на строительство центрального распределительного пункта 10 кВ для развития магистральных электрических сетей наукограда Кольцово. Об этом сообщил сайт правительства Новосибирской области.
«Решение о выделении средств принято конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ, представленных субъектами РФ, на территориях которых расположены муниципальные образования, имеющие статус наукоградов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Кольцово расположен Биотехнопарк, созданный распоряжение правительства региона в 2010 году. Инициатор проекта — ГК SFM (разработчик и производитель лекарственных средств). На сайте Биотехнопарка в качестве его резидентов указаны семь компаний.
По данным сайта новосибирского правительства, конкурсный отбор проведен впервые.