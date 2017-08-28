Наукоград Кольцово получит 75 млн рублей на развитие энергохозяйства

Новосибирский наукоград Кольцово получит субсидию из федерального бюджета в размере 25 млн руб. Средства будут направлены на строительство центрального распределительного пункта 10 кВ для развития магистральных электрических сетей наукограда Кольцово. Об этом сообщил сайт правительства Новосибирской области.

«Решение о выделении средств принято конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ, представленных субъектами РФ, на территориях которых расположены муниципальные образования, имеющие статус наукоградов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Кольцово расположен Биотехнопарк, созданный распоряжение правительства региона в 2010 году. Инициатор проекта — ГК SFM (разработчик и производитель лекарственных средств). На сайте Биотехнопарка в качестве его резидентов указаны семь компаний.