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09:24 (мск), источник: NewsKo

На «Уралкалии» сменился технический директор

Как стало известно «Новому компаньону», 23 августа с должности технического директора в связи с выходом на заслуженный отдых уволился Евгений Котляр.

Стоит заметить, что Котляр работал на «Уралкалии» с 1977 года. С 2010 года являлся заместителем генерального директора по производству ОАО «Сильвинит», с 2011 по 2012 годы возглавлял дирекцию по производству «Уралкалия». С 2012 по 2015 годы занимал должность главного инженера.

Вместо него назначен Виталий Лаук, занимавший до этого должность первого заместителя технического директора по производству.

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