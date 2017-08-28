На «Уралкалии» сменился технический директор

Стоит заметить, что Котляр работал на «Уралкалии» с 1977 года. С 2010 года являлся заместителем генерального директора по производству ОАО «Сильвинит», с 2011 по 2012 годы возглавлял дирекцию по производству «Уралкалия». С 2012 по 2015 годы занимал должность главного инженера.