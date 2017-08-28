Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне 17,8961 лея (+0,58 бана) и 21,1505 лея (+5,42 бана) за евро, тогда как в период с 25 по 27 августа он составлял, 17,8903 лея за один доллар и 21,0963 лея за один евро.