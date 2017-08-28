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09:27 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на понедельник, 28 августа. Национальная валюта еще больше ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.1476   +0.01 € 69.6995   -0.04 ММВБ: $ 58.5800   -0.58 € 69.8775   +0.04
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне 17,8961 лея (+0,58 бана) и 21,1505 лея (+5,42 бана) за евро, тогда как в период с 25 по 27 августа он составлял, 17,8903 лея за один доллар и 21,0963 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,7013 лея за 1 гривну, 4,6035 лея за румынский лей и 0,3026 лея за 1 российский рубль.

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