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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Японская компания хочет стать резидентом Свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг — РИА Новости. Японская компания «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», которая реализует в Приморском крае проект создания нового реабилитационного центра, планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

Источник: РИА Новости

«Подписание соответствующего соглашения планируется в рамках программы третьего Восточного экономического форума. В конце июля этого года японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, реализующие проект по созданию реабилитационного центра в Приморье, создали новую структуру «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис». Планируется, что компания-инвестор войдет в число резидентов Свободного порта Владивосток», — говорится в сообщении.

Сумма инвестиций в проект, предусматривающий создание медицинского учреждения с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день, составит более 150 миллионов рублей. Открытие его должно состояться в первом квартале 2018 года.

«Мы уже подали заявку на получение статуса резидента и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.

Всего с момента реализации закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 454 заявки. На сегодняшний день подписано 284 соглашения, из них 246 соглашений с резидентами Свободного порта в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.

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