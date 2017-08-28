Японская компания хочет стать резидентом Свободного порта Владивосток

Источник: РИА Новости

«Подписание соответствующего соглашения планируется в рамках программы третьего Восточного экономического форума. В конце июля этого года японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, реализующие проект по созданию реабилитационного центра в Приморье, создали новую структуру «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис». Планируется, что компания-инвестор войдет в число резидентов Свободного порта Владивосток», — говорится в сообщении.

Сумма инвестиций в проект, предусматривающий создание медицинского учреждения с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день, составит более 150 миллионов рублей. Открытие его должно состояться в первом квартале 2018 года.

«Мы уже подали заявку на получение статуса резидента и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.