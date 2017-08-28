Из Екатеринбурга в Шарджу будут летать чартеры
С 8 октября начнут курсировать чартеры из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ).
С 8 октября начнут курсировать чартеры из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ).
В течение первого месяца они будут выполняться один раз в неделю, с ноября до конца мая 2018 года — два, сообщает
Чартеры запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио глобус».
Шарджа уже была в расписании аэропорта Кольцово в 2014—2015 годах, но авиасообщение с эмиратом прерывалось на фоне снижения выездного турпотока. Теперь же рейсы возобновляются.
Отметим, что с 1 февраля 2017 года россиянам не требуется заранее получать визу в ОАЭ. Ранее она оформлялась в формате электронной заявки и стоила 85 долларов, теперь выдается в аэропорту по прилете и бесплатно. Упрощение визового режима усилило эффект стабилизации экономической ситуации для этого туристического направления.
С начала года на рейсах в ОАЭ аэропорт Кольцово обслужил свыше 50 тысяч пассажиров, что на 57% превысило результат аналогичного периода прошлого года. После закрытия Египта ОАЭ традиционно входит в тройку самых популярных у пассажиров Кольцово зимних морских направлений наряду с Таиландом и Вьетнамом.