Из Екатеринбурга в Шарджу будут летать чартеры

Источник: РИА "Новости"

В течение первого месяца они будут выполняться один раз в неделю, с ноября до конца мая 2018 года — два, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Чартеры запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио глобус».

Шарджа уже была в расписании аэропорта Кольцово в 2014—2015 годах, но авиасообщение с эмиратом прерывалось на фоне снижения выездного турпотока. Теперь же рейсы возобновляются.

Отметим, что с 1 февраля 2017 года россиянам не требуется заранее получать визу в ОАЭ. Ранее она оформлялась в формате электронной заявки и стоила 85 долларов, теперь выдается в аэропорту по прилете и бесплатно. Упрощение визового режима усилило эффект стабилизации экономической ситуации для этого туристического направления.