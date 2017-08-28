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10:09 (мск), источник: СуперОмск

Китайцам покажут омские масло и стекло

В Омск с двухдневным визитом прибыли китайские промышленники.

Перерабатывающие и промышленные предприятия 27 и 28 августа демонстрируют прибывшей в Омск китайской делегации. Возглавляет делегацию из КНР председатель правления LuhuaGroupCo., Ltd Сунь Дунвэй. Накануне китайцы побывали на заводе по производству растительного масла «Продэкс-Омск» в Таврическом районе. 28 августа гостям покажут возможности омской фирмы «Мир стекла».

Китай входит в тройку внешнеторговых партнеров Омской области. Регион экспортирует в Поднебесную каучук, резину и изделия из них, зерно, семена, лекарственные растения и растения для технических целей, солому, фураж, жиры и масла животного и растительного происхождения.

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