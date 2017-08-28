СМИ: «Белавиа» изменит правила провоза багажа от веса к количеству
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» с конца октября этого года меняет нормы провоза багажа, передает портал msq.by.
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» с конца октября этого года меняет нормы провоза багажа, передает портал msq.by.
По информации сайта, авиакомпания будет учитывать единицы провозимого багажа, а не его вес. Так, если сегодня пассажиры, купившие билет в экономический класс, могут провезти до 20 килограммов вещей, то в будущем им будет разрешено взять с собой одно место багажа весом до 23 килограммов.
Перемены, по данным портала коснутся и
Сообщается, что при превышении нормы по весу будет взимается плата 50 евро, по количеству мест — столько же. К габаритам и весу ручной клади также будут введены ограничения. Пассажиры
Пассажирам
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