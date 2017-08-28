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10:12 (мск), источник: Kazinform

Топ-10 самых посещаемых павильонов ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Египет стал самым посещаемым международным павильоном на ЭКСПО-2017, сообщает Медиа-центр ЭКСПО-2017.

Источник: Kazinform

C 21 по 27 августа международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» посетили 347 130 человек, то есть в среднем 49 590 человек в день. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 27 августа составило 3 126 950 человек.

Суммарное количество посещений всех объектов выставки — 25 372 692, в том числе международных павильонов — 22 334 701, объектов выставки — 3 037 991.

Топ посещаемых международных павильонов:

1. Египет.

2. Плаза Африки.

3. Турция.

4. Таиланд.

5. Азербайджан.

6. Индия.

7. Узбекистан.

8. Россия.

9. Япония.

10. Королевство Саудовской Аравии.

Топ посещаемых объектов:

1. «Нур Алем».

2. Коммерческие павильоны.

3. Детская лаборатория «Шелл».

4. Тематический павильон С 3.5.

5. Детский парк.

6. Амфитеатр.

7. Цирк дю Солей.

8. Тематический павильон С 2.4.

9. Артцентр.

10. Зона творческой энергии.

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