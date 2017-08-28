Топ-10 самых посещаемых павильонов ЭКСПО-2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Египет стал самым посещаемым международным павильоном на ЭКСПО-2017, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Египет стал самым посещаемым международным павильоном на ЭКСПО-2017, сообщает
C 21 по 27 августа международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» посетили 347 130 человек, то есть в среднем 49 590 человек в день. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 27 августа составило 3 126 950 человек.
Суммарное количество посещений всех объектов выставки — 25 372 692, в том числе международных павильонов — 22 334 701, объектов выставки — 3 037 991.
Топ посещаемых международных павильонов:
1. Египет.
2. Плаза Африки.
3. Турция.
4. Таиланд.
5. Азербайджан.
6. Индия.
7. Узбекистан.
8. Россия.
9. Япония.
10. Королевство Саудовской Аравии.
Топ посещаемых объектов:
1. «Нур Алем».
2. Коммерческие павильоны.
3. Детская лаборатория «Шелл».
4. Тематический павильон С 3.5.
5. Детский парк.
6. Амфитеатр.
7. Цирк дю Солей.
8. Тематический павильон С 2.4.
9. Артцентр.
10. Зона творческой энергии.