Ещё одна партия кеты и горбуши поступила в магазины Хабаровского края

Хабаровск, 28 августа, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается реализация социального проекта «Доступная рыба». Очередную крупную партию летних лососей по сниженной цене доставили в торговые точки краевой столицы. Рыбу везут из Николаевского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, жители Хабаровска уже могут приобрести горбушу в торговом центре «НК-Сити». Сюда завезли полтонны продукции летнего улова. Кроме того, сегодня в гипермаркеты «Три кота» поступило еще пять тонн лососевых — кета и горбуша. Цена на рыбу в рамках проекта снижена и составляет порядка 130 рублей за килограмм.

«Благодаря социальному проекту через торговые сети края реализуется кета и горбуша напрямую без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы цена для населения была приемлемой. Для участия в проекте только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заявились 12 торговых сетей. Они ждут от рыбопереработчиков новых поставок — этого требуют жители», — отметил председатель комитета Николай Крецу.

Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других категорий.