Ещё одна партия кеты и горбуши поступила в магазины Хабаровского края
В регионе продолжается реализация проекта «Доступная рыба».
В регионе продолжается реализация проекта «Доступная рыба».
Хабаровск, 28 августа, AmurMedia.
В Хабаровском крае продолжается реализация социального проекта «Доступная рыба». Очередную крупную партию летних лососей по сниженной цене доставили в торговые точки краевой столицы. Рыбу везут из Николаевского района, сообщили ИА AmurMedia в
Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, жители Хабаровска уже могут приобрести горбушу в торговом центре «НК-Сити». Сюда завезли полтонны продукции летнего улова. Кроме того, сегодня в гипермаркеты «Три кота» поступило еще пять тонн лососевых — кета и горбуша. Цена на рыбу в рамках проекта снижена и составляет порядка 130 рублей за килограмм.
«Благодаря социальному проекту через торговые сети края реализуется кета и горбуша напрямую без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы цена для населения была приемлемой. Для участия в проекте только в Хабаровске и
Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других категорий.
Кроме Хабаровска, продукцию по доступной цене уже реализуют в Охотском и Николаевском районах. Также к участию в проекте заявились Ванинский,