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10:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске закрыли проезд на улице Стасова

Движение транспортных средств в районе дома № 102 на улице Жуковского закрывается С 28 по 31 августа, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске закрыли проезд на улице Стасова около дома № 102 по ул. Жуковского, заявили в пресс-службе мэрии города.

Движение будет перекрыто с 28 по 31 августа. Это связано с проведением работ по ремонту водопровода.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

Напомним, ремонтные работы послужили причиной закрытия перекрестка улиц Котовского и Ватутина до 8 сентября.

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