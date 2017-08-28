В Новосибирске закрыли проезд на улице Стасова
Движение транспортных средств в районе дома № 102 на улице Жуковского закрывается С 28 по 31 августа, сообщили в
Движение транспортных средств в районе дома № 102 на улице Жуковского закрывается С 28 по 31 августа, сообщили в
В Новосибирске закрыли проезд на улице Стасова около дома № 102 по ул. Жуковского, заявили в
Движение будет перекрыто с 28 по 31 августа. Это связано с проведением работ по ремонту водопровода.
Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.
Напомним, ремонтные работы послужили причиной закрытия перекрестка улиц Котовского и Ватутина до 8 сентября.