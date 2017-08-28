В Приморье из аварийного жилья не успеют расселить 1,6 тыс. человек
Чиновники озвучили примерную дату окончания работ.
Чиновники озвучили примерную дату окончания работ.
В Приморском крае до 1 сентября 2017 года по ряду объектов не успеют закончить программу расселения аварийного жилья. Среди проблемных оказались 28,9 тыс. квадратных метров в трёх городских округах, нескольких городских и одном сельском поселениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте градостроительства.
В профильном ведомстве не смогли ответить на вопрос, сколько домов по программе расселения аварийного жилья на территории Приморья необходимо расселить до 1 сентября. Чиновники пояснили, что квартиры в одном доме могут расселяться на разных этапах, а это, соответственно, и разные годы.
Однако известно, что отставание в реализации программы имеется по 28,9 тыс. квадратных метров, это 1 614 человек. Сроки срывают в Артёмовском, Находкинском и Лесозаводском городских округах, в Посьетском, Смоляниновском и Хасанском городских поселениях, а также в Надеждинском сельском поселении.
«Возможно, в данных муниципальных образованиях переселение граждан не будет завершено к 1 сентября. Тем не менее, до конца года все мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в этих муниципальных образованиях будут выполнены», — прокомментировали в краевой администрации.
В ответе на официальный запрос редакции ИА REGNUM также говорится, что по состоянию на 1 августа 2017 года на оплату контрактов по расселению аварийного жилья было перечислено свыше 3,8 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край занимает 45 место по темпам реализации госпрограммы расселения аварийного жилья. В преддверии 1 сентября 2017 года, когда субъекты должны выполнить обозначенные планы, показатель выполнения программы в Приморье составляет 47,2%.