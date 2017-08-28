В Приморье из аварийного жилья не успеют расселить 1,6 тыс. человек

В Приморском крае до 1 сентября 2017 года по ряду объектов не успеют закончить программу расселения аварийного жилья. Среди проблемных оказались 28,9 тыс. квадратных метров в трёх городских округах, нескольких городских и одном сельском поселениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте градостроительства.

В профильном ведомстве не смогли ответить на вопрос, сколько домов по программе расселения аварийного жилья на территории Приморья необходимо расселить до 1 сентября. Чиновники пояснили, что квартиры в одном доме могут расселяться на разных этапах, а это, соответственно, и разные годы.

Однако известно, что отставание в реализации программы имеется по 28,9 тыс. квадратных метров, это 1 614 человек. Сроки срывают в Артёмовском, Находкинском и Лесозаводском городских округах, в Посьетском, Смоляниновском и Хасанском городских поселениях, а также в Надеждинском сельском поселении.

«Возможно, в данных муниципальных образованиях переселение граждан не будет завершено к 1 сентября. Тем не менее, до конца года все мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в этих муниципальных образованиях будут выполнены», — прокомментировали в краевой администрации.

В ответе на официальный запрос редакции ИА REGNUM также говорится, что по состоянию на 1 августа 2017 года на оплату контрактов по расселению аварийного жилья было перечислено свыше 3,8 млрд рублей.