Минконтроля просит возбуждать дела против УК за растрату денег жильцов

«О мошеннических действиях должностных лиц отдельных управляющих компаний, их стремлении уйти от ответственности, используя законные механизмы реализации прав, говорит также подача заявлений о прекращении лицензий на осуществление предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, регистрация новых управляющих компаний со схожими названиями, с одними и теми же учредителями и руководителями», — говорят в правительства региона.