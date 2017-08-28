Минконтроля просит возбуждать дела против УК за растрату денег жильцов
Министерство регионального контроля сообщило о многочисленных отказах в возбуждении уголовных дел против управляющий компаний, подозреваемых в растрате денег жильцов.
Министерство регионального контроля сообщило о многочисленных отказах в возбуждении уголовных дел против управляющий компаний, подозреваемых в растрате денег жильцов.
«О мошеннических действиях должностных лиц отдельных управляющих компаний, их стремлении уйти от ответственности, используя законные механизмы реализации прав, говорит также подача заявлений о прекращении лицензий на осуществление предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, регистрация новых управляющих компаний со схожими названиями, с одними и теми же учредителями и руководителями», — говорят в правительства региона.
При этом в суды было направлено только три материала. Но затем вынесенный приговор либо отменялся вышестоящим судом, либо выносился в виде условного лишения свободы. В других же регионах РФ существует практика назначения реального наказания за подобные нарушения.