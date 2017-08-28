Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
«Будете в YouTubе»: таксист в РФ "умыл" двух пассажирок зеленкой
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
«Парад иудушек»: украинцы о Дне независимости
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
10 чудовищных медицинских ошибок
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:56 (мск), источник: АиФ Калининград

Минконтроля просит возбуждать дела против УК за растрату денег жильцов

Министерство регионального контроля сообщило о многочисленных отказах в возбуждении уголовных дел против управляющий компаний, подозреваемых в растрате денег жильцов.

Источник: Аргументы и факты

Из-за таких действий УК растет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

«О мошеннических действиях должностных лиц отдельных управляющих компаний, их стремлении уйти от ответственности, используя законные механизмы реализации прав, говорит также подача заявлений о прекращении лицензий на осуществление предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, регистрация новых управляющих компаний со схожими названиями, с одними и теми же учредителями и руководителями», — говорят в правительства региона.

При этом в суды было направлено только три материала. Но затем вынесенный приговор либо отменялся вышестоящим судом, либо выносился в виде условного лишения свободы. В других же регионах РФ существует практика назначения реального наказания за подобные нарушения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Перестать думать о еде. Советы экспертов
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Фото дня: бездомные собаки сгрызли автомобиль Жительнице Карелии, чья иномарка пострадала от диких животных, предстоит оценить ущерб
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь