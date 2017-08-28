Транспортная компания лишена лицензии из-за смертельного ДТП в Буда-Кошелевском районе

В октябре 2016 года в деревне Бушевка Буда-Кошелевского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, наехал на опору линии электропередачи. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторая была госпитализирована.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, в населенном пункте двигался по частично заснеженной дороге со скоростью около 73,4 км/ч, отвлекался от управления — курил за рулем. Автобус находился в технически неисправном состоянии — шины спаренных колес задней оси автобуса имели повышенный износ рисунка протектора. В ОДО «Кублин» мужчина проработал четыре месяца. На должность водителя он был принят несмотря на то, что более 20 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.