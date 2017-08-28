Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Как превратить тесную кухню в просторную студию
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
Эксперт: Украина стала помойкой для оружия Америки
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
10 чудовищных медицинских ошибок
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:51 (мск), источник: РИА Новости

Суд отложил на четвертое сентября рассмотрение апелляции АФК «Система»

ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг — РИА Новости. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд (Челябинск) отложил на 4 сентября рассмотрение апелляции АФК «Система» на арест активов в деле по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

В обосновании апелляционной жалобы представитель АФК «Система» указал, что имущества АФК достаточно для исполнения судебного акта: баланс на первый квартал 2017 года показывает, что стоимость активов АФК составляет около 450 миллиардов рублей, а по МСФО стоимость имущества превышает 1,1 триллиона рублей.

Читайте также
Роснефть: Мы удовлетворены оглашенным решением суда

Как считают в АФК, если по балансу имущества достаточно, то отмена обеспечительных мер возможна. «Мы никогда не предпринимали действий для снижения балансовой стоимости имущества», — сказал представитель АФК.

Представитель «Башнефти» в свою очередь отметил, что для отмены обеспечительных мер нет новых оснований, так как «Система» не предоставила других доказательств, а также что процессуальных нарушений судом первой инстанции допущено не было.

«Суд объявил перерыв до 4 сентября до 10.00 для исследования представленных доказательств и вопросу приобщения их к материалам дела», — сказал судья Александр Румянцев.

Суд 23 июня по ходатайству «Роснефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

АФК «Система» уже пыталась отменить обеспечительные меры в суде первой инстанции, ссылаясь на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров «Системы» и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения. Суд в своем определении указал, что ответчики «не представили доказательства существенного влияния биржевых котировок акций на объем и стоимость принадлежащего им имущества».

АФК «Система» 17 июля сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с «Роснефтью». В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер — «Система» будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд отложил на четвертое сентября рассмотрение апелляции АФК 'Система'
На Урале не получали запрос о розыске россиянки, похитившей в Италии сына
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Фото дня: бездомные собаки сгрызли автомобиль Жительнице Карелии, чья иномарка пострадала от диких животных, предстоит оценить ущерб
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь