Суд отложил на четвертое сентября рассмотрение апелляции АФК «Система»

Источник: РИА Новости

В обосновании апелляционной жалобы представитель АФК «Система» указал, что имущества АФК достаточно для исполнения судебного акта: баланс на первый квартал 2017 года показывает, что стоимость активов АФК составляет около 450 миллиардов рублей, а по МСФО стоимость имущества превышает 1,1 триллиона рублей.

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Как считают в АФК, если по балансу имущества достаточно, то отмена обеспечительных мер возможна. «Мы никогда не предпринимали действий для снижения балансовой стоимости имущества», — сказал представитель АФК.

Представитель «Башнефти» в свою очередь отметил, что для отмены обеспечительных мер нет новых оснований, так как «Система» не предоставила других доказательств, а также что процессуальных нарушений судом первой инстанции допущено не было.

«Суд объявил перерыв до 4 сентября до 10.00 для исследования представленных доказательств и вопросу приобщения их к материалам дела», — сказал судья Александр Румянцев.

Суд 23 июня по ходатайству «Роснефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

АФК «Система» уже пыталась отменить обеспечительные меры в суде первой инстанции, ссылаясь на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров «Системы» и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения. Суд в своем определении указал, что ответчики «не представили доказательства существенного влияния биржевых котировок акций на объем и стоимость принадлежащего им имущества».