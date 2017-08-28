В Красновишерске строится школа на 675 мест

Красновишерская центральная районная больница обслуживает более 20 тысяч человек, из них более 4,5 тысяч детей. Медицинское учреждение состоит из взрослой и детской поликлиники, женской консультации и Верх-Язьвинской врачебной амбулатории. Также имеется стационар на 131 койку.

В 2017 году Красновишерской больнице выделена субсидия в размере почти 5 млн рублей на оплату коммунальных услуг, текущий и капитальный ремонт и другие расходы.

Как сообщила главврач больницы Наталья Макарова, с 17 июля этого года в рамках проекта «Новая поликлиника» ведется текущий ремонт в зонах ожидания и регистратуры, коридора, гардероба, санузла для маломобильных групп населения и кабинетов оказания помощи для маломобильных групп населения и кабинетов выдачи справок.

Также Максим Решетников ознакомился в Красновишерске со строительством средней школы № 1. В 2012 году здание образовательного учреждения признано аварийным, поэтому с 2013 года учащиеся переведены в школу № 8, из-за чего обучение ведется в две смены.

Новая школа будет возведена в 2018 году и рассчитана на 675 детей. Проектом предусмотрено трехэтажное здание площадью 4,5 тысячи кв. метров, в котором будут два спортзала, пищеблок, актовый зал, пришкольный стадион. На площадке закончен монтаж фундамента, сейчас рабочие выполняют кладку внутренних и наружных стен здания, переносят наружные сети тепло- и водоснабжения. По словам подрядчика, работы ведутся согласно графику, сдача объекта планируется в декабре 2018 года.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников прокомментировал ситуацию с социальными объектами: «В целом дела обстоят очень неплохо. Строится новая современная школа на 675 учебных мест. Достраиваем еще один межшкольный стадион. Корпуса районной больницы — в нормальном состоянии. Нужно заниматься внутренней организацией — сделать учреждение удобным для пациентов, чтобы роженицы и беременные не ходили на третий этаж, регистратура также должна быть на первом этаже. Сейчас идет ремонт регистратуры для взрослой поликлиники, также надо обустраивать детскую».