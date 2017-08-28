В Омске в 2018 году отремонтируют 37 дорожных магистралей
Сергей Фролов намерен с предложениями обратиться в Правительство Омской области.
Сергей Фролов намерен с предложениями обратиться в Правительство Омской области.
Омская мэрия продолжает работы по ремонту дорожных магистралей города. В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется привести в порядок 900 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это примерно столько же, сколько было отремонтировано в 2016 и 2017 годах.
На выбор объектов влияет не только техническое состояние дорожного покрытия, но и аварийность на данном участке, а также необходимость уменьшение доли дорог, работающих в часы пик в режиме перегрузки.
Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов намерен донести региональному правительству предложения по ремонту автомагистралей.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:
— Работа над повышением безопасности дорог в омской агломерации — это наша общая с региональным правительством задача. Горожане, уверен, видят, как много сделано за последние два года для приведения в нормативное состояние автомагистралей Омска — это невозможно было бы сделать без постоянной поддержки губернатора Виктора Назарова.
По его словам, в новом году планируется к ремонту еще 37 городских автодорог с интенсивным движением. В это число войдет ремонт проезжей части Комсомольского моста, путепроводы по улицам Кирова и Госпитальной.