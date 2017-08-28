В Омске в 2018 году отремонтируют 37 дорожных магистралей

Омская мэрия продолжает работы по ремонту дорожных магистралей города. В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется привести в порядок 900 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это примерно столько же, сколько было отремонтировано в 2016 и 2017 годах.

На выбор объектов влияет не только техническое состояние дорожного покрытия, но и аварийность на данном участке, а также необходимость уменьшение доли дорог, работающих в часы пик в режиме перегрузки.

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Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов намерен донести региональному правительству предложения по ремонту автомагистралей.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:

— Работа над повышением безопасности дорог в омской агломерации — это наша общая с региональным правительством задача. Горожане, уверен, видят, как много сделано за последние два года для приведения в нормативное состояние автомагистралей Омска — это невозможно было бы сделать без постоянной поддержки губернатора Виктора Назарова.