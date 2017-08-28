Замглавы Минстроя назвал обновлённые хрущёвки в Калининграде памятниками архитектуры

Источник: Калининград.Ru

— Это действительно уникальный проект. Взамен стандартной и, давайте называть вещи своими именами, убогой «хрущёвки» получаем дома, которыми можно гордиться, которые становятся памятниками архитектуры, — цитирует чиновника пресс-служба областного правительства.

Замглавы Минстроя отметил, что сейчас ведомство собирает лучшие практики регионов по благоустройству городской среды, организует обучение и оказывает методологическую помощь субъектам РФ. «Пытаемся наладить обмен лучшими практиками регионов, чтобы действительно сделать наши города комфортными. Хотя Калининград понравился как раз своей теплотой и уютом», — отметил Андрей Чибис.

Концепцию обновления домов на Ленинском проспекте разработали представители Московского архитектурного института (МАРХИ). Специалисты предложили сделать хрущёвки в ганзейском стиле, «присущем городам, расположенным на побережье Балтийского моря».