Замглавы Минстроя назвал обновлённые хрущёвки в Калининграде памятниками архитектуры
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис назвал передовой практикой работы по капремонту хрущёвок на Ленинском проспекте.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис назвал передовой практикой работы по капремонту хрущёвок на Ленинском проспекте.
— Это действительно уникальный проект. Взамен стандартной и, давайте называть вещи своими именами, убогой «хрущёвки» получаем дома, которыми можно гордиться, которые становятся памятниками архитектуры, — цитирует чиновника
Замглавы Минстроя отметил, что сейчас ведомство собирает лучшие практики регионов по благоустройству городской среды, организует обучение и оказывает методологическую помощь субъектам РФ. «Пытаемся наладить обмен лучшими практиками регионов, чтобы действительно сделать наши города комфортными. Хотя Калининград понравился как раз своей теплотой и уютом», — отметил Андрей Чибис.
Концепцию обновления домов на Ленинском проспекте разработали представители Московского архитектурного института (МАРХИ). Специалисты предложили сделать хрущёвки в ганзейском стиле, «присущем городам, расположенным на побережье Балтийского моря».
Дома начали капитально ремонтировать в конце мая. В общей сложности на создание «исторических» фасадов потратят около 200 миллионов рублей. По контрактам с подрядчиками работы должны быть завершены до конца сентября, хотя власти рассчитывали сдать объекты к исходу лета.