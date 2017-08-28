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11:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Замглавы Минстроя назвал обновлённые хрущёвки в Калининграде памятниками архитектуры

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис назвал передовой практикой работы по капремонту хрущёвок на Ленинском проспекте.

Источник: Калининград.Ru

— Это действительно уникальный проект. Взамен стандартной и, давайте называть вещи своими именами, убогой «хрущёвки» получаем дома, которыми можно гордиться, которые становятся памятниками архитектуры, — цитирует чиновника пресс-служба областного правительства.

Замглавы Минстроя отметил, что сейчас ведомство собирает лучшие практики регионов по благоустройству городской среды, организует обучение и оказывает методологическую помощь субъектам РФ. «Пытаемся наладить обмен лучшими практиками регионов, чтобы действительно сделать наши города комфортными. Хотя Калининград понравился как раз своей теплотой и уютом», — отметил Андрей Чибис.

Концепцию обновления домов на Ленинском проспекте разработали представители Московского архитектурного института (МАРХИ). Специалисты предложили сделать хрущёвки в ганзейском стиле, «присущем городам, расположенным на побережье Балтийского моря».

Дома начали капитально ремонтировать в конце мая. В общей сложности на создание «исторических» фасадов потратят около 200 миллионов рублей. По контрактам с подрядчиками работы должны быть завершены до конца сентября, хотя власти рассчитывали сдать объекты к исходу лета.

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