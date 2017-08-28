В Калининграде 15 семей из аварийных домов получили новые квартиры

Источник: Калининград.Ru

«Аварийщикам» выделили квартиры в двух новых трёхэтажных домах на улице Владивостокской, 5 и в переулке Пархоменко, 4. Всего туда переедут 57 жителей города. Им предоставили жилые помещения с внутренней отделкой. В квартирах установлены газовые плиты, сантехника, котлы и индивидуальное отопление.

Дома, в которых теперь живут новосёлы, полностью кирпичные с улучшенной теплоизоляцией. В микрорайоне расположен детский сад, планируется строительство школы. Здесь же — благоустроенный двор с детской площадкой, парковочные места для автомобилей, рядом находится остановка общественного транспорта, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства.

Квартиры купили по муниципальным контрактам на долевое участие в строительстве. Дома ввели в эксплуатацию в июне. На переселение выделили 35 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и местного бюджета.

Замминистра строительства Андрей Чибис отметил высокое качество жилья, которое предоставляют «аварийщикам». Это яркий пример того, как можно делать среду для проживания действительно уютной и приятной: красивый микрорайон с современными домами, детской площадкой, парковкой, пандусами. Мы будем и дальше помогать Калининградской области с таким же успехом реализовывать эту программу, — отметил Андрей Чибис.

Глава региона Антон Алиханов напомнил, что Калининградская область первой завершила программу по переселению из домов, которые признали аварийными до 1 января 2012 года.