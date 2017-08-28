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11:31 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде 15 семей из аварийных домов получили новые квартиры

В Калининграде 15 семей, которые проживали в аварийных домах, получили ключи от новых квартир. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 26 августа. В нём приняли участие замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, врио губернатора Антон Алиханов и мэр Александр Ярошук.

Источник: Калининград.Ru

«Аварийщикам» выделили квартиры в двух новых трёхэтажных домах на улице Владивостокской, 5 и в переулке Пархоменко, 4. Всего туда переедут 57 жителей города. Им предоставили жилые помещения с внутренней отделкой. В квартирах установлены газовые плиты, сантехника, котлы и индивидуальное отопление.

Дома, в которых теперь живут новосёлы, полностью кирпичные с улучшенной теплоизоляцией. В микрорайоне расположен детский сад, планируется строительство школы. Здесь же — благоустроенный двор с детской площадкой, парковочные места для автомобилей, рядом находится остановка общественного транспорта, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства.

Квартиры купили по муниципальным контрактам на долевое участие в строительстве. Дома ввели в эксплуатацию в июне. На переселение выделили 35 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и местного бюджета.

Замминистра строительства Андрей Чибис отметил высокое качество жилья, которое предоставляют «аварийщикам». Это яркий пример того, как можно делать среду для проживания действительно уютной и приятной: красивый микрорайон с современными домами, детской площадкой, парковкой, пандусами. Мы будем и дальше помогать Калининградской области с таким же успехом реализовывать эту программу, — отметил Андрей Чибис.

Глава региона Антон Алиханов напомнил, что Калининградская область первой завершила программу по переселению из домов, которые признали аварийными до 1 января 2012 года.

«В качестве поощрения за досрочно исполненные обязательства регион получил бонусные 100 миллионов рублей, которые потрачены на дальнейшее расселение жителей. За последние годы это одна из самых важных и нужных программ, которая имеет такой ярко выраженный позитивный социальный эффект по всей стране. Находясь в лидерах сегодня, мы будем и дальше делать всё возможное для того, чтобы в ближайшие годы завершить эту непростую работу», — сказал Алиханов.

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