Воронежские власти отдадут под застройку ещё один участок на Левом берегу

Источник: Вести - Воронеж

Территорию планируется отдать под строительство многоэтажки, сообщается в аукционной документации. Разрешенное использование земельного участка, собственником которого является администрация города, — многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, говорится в документе. Территория площадью 883 кв. м находится в зоне малоэтажной многоквартирной застройки, подлежащей сносу (под развитие многоэтажной). На участке планируется снести ветхие двух- и трёхэтажные дома и заменить их «на современное жильё повышенной этажности».

Начальная цена, или размер ежегодной арендной платы, — чуть более 1 млн рублей. Срок аренды земельного участка — 10 лет. Заявки принимаются до 22 сентября, сам аукцион пройдёт 28 сентября.

В августе 2017-гомэрия утвердила проекты застройки двух кварталов — на Московском проспекте, 142ш в Коминтерновском районе (ЖК «Спутник» с 14 многоэтажками, который возводит ООО «ИП К. И. Т.») и квартала у Памятника Славы, ограниченного улицами Хользунова, Беговая и Московским проспектом. Там появятся три многоэтажки, три офисных здания и подземные парковки.