Воронежские власти отдадут под застройку ещё один участок на Левом берегу
Территорию площадью 883 кв. м выставили на торги. Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги участок по адресу: переулок Гвардейский, 23а.
Территорию площадью 883 кв. м выставили на торги. Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги участок по адресу: переулок Гвардейский, 23а.
Территорию планируется отдать под строительство многоэтажки, сообщается в аукционной документации. Разрешенное использование земельного участка, собственником которого является администрация города, — многоэтажный жилой дом со
Начальная цена, или размер ежегодной арендной платы, — чуть более 1 млн рублей. Срок аренды земельного участка — 10 лет. Заявки принимаются до 22 сентября, сам аукцион пройдёт 28 сентября.
В августе 2017-гомэрия утвердила проекты застройки двух кварталов — на Московском проспекте, 142ш в Коминтерновском районе (ЖК «Спутник» с 14 многоэтажками, который возводит ООО «ИП К. И. Т.») и квартала у Памятника Славы, ограниченного улицами Хользунова, Беговая и Московским проспектом. Там появятся три многоэтажки, три офисных здания и подземные парковки.
Кроме того, воронежские власти отдадут под застройку квартал, ограниченный переулком Политехнический и улицей Елецкой, в Коминтерновском районе; квартал в Ленинском районе, ограниченный улицами Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой и