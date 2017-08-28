Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Путин использовал новое оружие, чтобы победить в 3-й мировой – НР
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
11:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские власти отдадут под застройку ещё один участок на Левом берегу

Территорию площадью 883 кв. м выставили на торги. Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги участок по адресу: переулок Гвардейский, 23а.

Источник: Вести - Воронеж

Территорию планируется отдать под строительство многоэтажки, сообщается в аукционной документации. Разрешенное использование земельного участка, собственником которого является администрация города, — многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, говорится в документе. Территория площадью 883 кв. м находится в зоне малоэтажной многоквартирной застройки, подлежащей сносу (под развитие многоэтажной). На участке планируется снести ветхие двух- и трёхэтажные дома и заменить их «на современное жильё повышенной этажности».

Начальная цена, или размер ежегодной арендной платы, — чуть более 1 млн рублей. Срок аренды земельного участка — 10 лет. Заявки принимаются до 22 сентября, сам аукцион пройдёт 28 сентября.

В августе 2017-гомэрия утвердила проекты застройки двух кварталов — на Московском проспекте, 142ш в Коминтерновском районе (ЖК «Спутник» с 14 многоэтажками, который возводит ООО «ИП К. И. Т.») и квартала у Памятника Славы, ограниченного улицами Хользунова, Беговая и Московским проспектом. Там появятся три многоэтажки, три офисных здания и подземные парковки.

Кроме того, воронежские власти отдадут под застройку квартал, ограниченный переулком Политехнический и улицей Елецкой, в Коминтерновском районе; квартал в Ленинском районе, ограниченный улицами Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой и Конно-Стрелецким переулком; а также три участка по адресам: улица 45 Стрелковой дивизии, 232, улица Саврасова, 86, и квартале, ограниченном улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь