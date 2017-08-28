На реконструкцию площади Славы потратят еще 59 млн рублей
В Самаре объявили аукцион на поиск подрядчика для проведения четвертого этапа реконструкции площади Славы. На эти цели власти планируют потратить еще 59,1 млн рублей из областного бюджета.
В Самаре объявили аукцион на поиск подрядчика для проведения четвертого этапа реконструкции площади Славы. На эти цели власти планируют потратить еще 59,1 млн рублей из областного бюджета.
Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, подрядчику предстоит построить новые дорожки и тротуары, отремонтировать инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и фонтаны, а также разбить цветник. Итоги аукциона подведут 15 сентября. Все работы необходимо будет выполнить в течение 180 дней с момента подписания акта приема — передачи объекта подрядчику.