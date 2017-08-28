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11:31 (мск), источник: Pro Город Самара

На реконструкцию площади Славы потратят еще 59 млн рублей

В Самаре объявили аукцион на поиск подрядчика для проведения четвертого этапа реконструкции площади Славы. На эти цели власти планируют потратить еще 59,1 млн рублей из областного бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, подрядчику предстоит построить новые дорожки и тротуары, отремонтировать инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и фонтаны, а также разбить цветник. Итоги аукциона подведут 15 сентября. Все работы необходимо будет выполнить в течение 180 дней с момента подписания акта приема — передачи объекта подрядчику.

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