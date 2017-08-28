Московские власти потратят на парки 50 млрд рублей

Источник: Агентство «Москва»

До 25 августа были заключены контракты на 44,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году расходы были в два с лишним раза меньше.

Газета отмечает, что сумма, выделенная на благоустройство парков, превысила затраты на программу «Моя улица». В 2017 году власти планировали направить на нее 34,5 млрд рублей. Однако, согласно подсчетам РБК, потратили на нее более 42 млрд рублей. В прошлом году «Моя улица» обошлась в 32 млрд руб.

Расходы Москвы на парки превосходят бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга, подчеркивают «Ведомости».

К примеру, расходные части бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 г. — 37−39 млрд руб., у остальных еще меньше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать в городе 56 новых парков. Всего, по его словам, за 2017 год в столице благоустроят 129 парков.

Как распределятся деньги

Самые дорогие парки — «Острова мечты» в Нагатинской пойме (в проекте участвует частный инвестор — группа «Регионы» семьи Муцоевых) и «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия». Они обойдутся суммарно в 14,2 млрд рублей.

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На втором месте по сумме контрактов — «Парк будущего» на ВДНХ. На него город выделит 11,4 млрд руб.