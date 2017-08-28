Московские власти потратят на парки 50 млрд рублей
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Мэрия Москвы в 2017 году выделит 50 млрд рублей на создание и благоустройство парков, скверов и набережных, пишет газета «Ведомости».
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Мэрия Москвы в 2017 году выделит 50 млрд рублей на создание и благоустройство парков, скверов и набережных, пишет газета «Ведомости».
До 25 августа были заключены контракты на 44,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году расходы были в два с лишним раза меньше.
Газета отмечает, что сумма, выделенная на благоустройство парков, превысила затраты на программу «Моя улица». В 2017 году власти планировали направить на нее 34,5 млрд рублей. Однако, согласно подсчетам РБК, потратили на нее более 42 млрд рублей. В прошлом году «Моя улица» обошлась в 32 млрд руб.
К примеру, расходные части бюджетов Екатеринбурга,
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать в городе 56 новых парков. Всего, по его словам, за 2017 год в столице благоустроят 129 парков.
Как распределятся деньги
Самые дорогие парки — «Острова мечты» в Нагатинской пойме (в проекте участвует частный инвестор — группа «Регионы» семьи Муцоевых) и «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия». Они обойдутся суммарно в 14,2 млрд рублей.
На втором месте по сумме контрактов — «Парк будущего» на ВДНХ. На него город выделит 11,4 млрд руб.
По данным газеты, среди победителей конкурсов фигурируют участники программы «Моя улица». ГУП «Мосремонт», курируемое заместителем мэра Петром Бирюковым, отвечающим за «Мою улицу», провело конкурсы на благоустройство 19 крупных парков и территорий почти на 14 млрд руб. «Мосремонт» отвечает за создание новых районных парков или благоустройство озелененных территорий. Он, в частности, строит парк на Ходынском поле и парк 850-летия Москвы в Марьине, благоустраивает Братеевскую пойму.