В крупной риэлторской компании Кишинева проводятся обыски
В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 15 филиалах компании, специализирующейся на сделках с недвижимостью.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 15 филиалах компании, специализирующейся на сделках с недвижимостью.
Обыски проходят в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
По некоторым данным известно, что работники компании не указывали в документах проведенные сделки с недвижимостью.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело.