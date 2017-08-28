В Ростове снизилась цена на мясо, некоторую молочную продукцию и чай
По данным Ростовстата, за неделю с 14 по 21 августа в Ростове изменились цены на ряд продуктов.
По данным Ростовстата, за неделю с 14 по 21 августа в Ростове изменились цены на ряд продуктов.
Так, до 10% снизилась цена на разные виды мяса, сливочное масло, твердые сыры, чай, пшено, вермишель, картофель, капусту, репчатый лук, морковь и яблоки.
В то же время до 1% цена увеличилась на курицу, колбасу, подсолнечное масло, маргарин, творог, молоко, яйца, сахар, рис и гречку.