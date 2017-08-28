Первый оператор деловой авиации создается в Беларуси
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый оператор деловой авиации создается в Беларуси, сообщили БЕЛТА представители оператора.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый оператор деловой авиации создается в Беларуси, сообщили БЕЛТА представители оператора.
Первый оператор деловой авиации начнет полеты на собственном флоте турбовинтовых и реактивных самолетов вместимостью до 10 мест в 2018 году, соответствующий инвестдоговор подписан с Министерством транспорта и коммуникаций. Кроме того, инвестдоговор предусматривает создание к 2019 году в Национальном аэропорту Минск многофункционального комплекса — Центра
Как ожидается, 29 августа в Минске будет подписан договор с одним из старейших европейских изготовителей — Pilatus Aircraft Ltd. (Швейцария) — на приобретение двух новых воздушных судов Pilatus PC-12.
Pilatus PC-12 — самый продаваемый в мире турбовинтовой
Флот Pilatus уже представлен в Восточной Европе и России. В рамках достигнутых соглашений на базе FBO Minsk планируется создание регионального центра сервисного и технического обслуживания самолетов Pilatus для Восточной Европы.
Компания Pilatus Aircraft основана в 1939 году в городе Штанс (Швейцария). В настоящее время в высокотехнологичном производстве, разработке и дизайне самолетов Pilatus Group занято 1 961 человек. Производство Pilatus сертифицировано по стандартам EN/AS 9100 и ISO 9001. В 2016 году Pilatus Aircraft поставил клиентам 91 самолет PC-12, что на 30% больше превышает показатели предыдущего года.