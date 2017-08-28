Первый оператор деловой авиации создается в Беларуси

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Первый оператор деловой авиации начнет полеты на собственном флоте турбовинтовых и реактивных самолетов вместимостью до 10 мест в 2018 году, соответствующий инвестдоговор подписан с Министерством транспорта и коммуникаций. Кроме того, инвестдоговор предусматривает создание к 2019 году в Национальном аэропорту Минск многофункционального комплекса — Центра бизнес-авиации (FBO Minsk).

Как ожидается, 29 августа в Минске будет подписан договор с одним из старейших европейских изготовителей — Pilatus Aircraft Ltd. (Швейцария) — на приобретение двух новых воздушных судов Pilatus PC-12.

Pilatus PC-12 — самый продаваемый в мире турбовинтовой бизнес-самолет в своем классе. Просторный, комфортабельный пассажирский салон, высокая грузоподъемность и хороший карго-потенциал дают этому самолету разнообразные возможности использования. Дальность полета, покрывающая всю Европу, возможность эксплуатации том числе в небольших аэропортах и на сложных взлетно-посадочных полосах с небольшой длиной, экономичность в обслуживании обусловили популярность этой модели: в мире более 1,5 тыс. таких воздушных судов с общим налетом сверх 6 млн часов.

Флот Pilatus уже представлен в Восточной Европе и России. В рамках достигнутых соглашений на базе FBO Minsk планируется создание регионального центра сервисного и технического обслуживания самолетов Pilatus для Восточной Европы.