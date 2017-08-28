В Алматы двое парней три месяца меняли поддельные доллары на тенге

Источник: Nur.kz

Преступники обманным путем занимались сбытом поддельных долларов США в обменных пунктах, а также путем закупа новых мобильных телефонов с последующей перепродажей.

Таким образом, поддельная валюта легализовывалась в тенге.

Как отметили в прокуратуре, высокое качество поддельных купюр в отдельных случаях затрудняло их распознавать, что позволяло правонарушителям заниматься преступностью деятельностью около 3 месяцев.

«В апреле 2017 года за реализацию 9.700 поддельных долларов США арестованы граждане Д. и И. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей “Сбыт поддельных банкнот либо иностранной валюты в особо крупном размере” УК РК. В ходе судебного процесса подсудимые полностью раскаялись и признали свою вину», — сообщили в ведомстве.