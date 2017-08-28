В Алматы двое парней три месяца меняли поддельные доллары на тенге
В Алматы двое парней длительное время меняли поддельные доллары на тенге в обменных пунктах в особо крупном размере, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В Алматы двое парней длительное время меняли поддельные доллары на тенге в обменных пунктах в особо крупном размере, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Преступники обманным путем занимались сбытом поддельных долларов США в обменных пунктах, а также путем закупа новых мобильных телефонов с последующей перепродажей.
Таким образом, поддельная валюта легализовывалась в тенге.
Как отметили в прокуратуре, высокое качество поддельных купюр в отдельных случаях затрудняло их распознавать, что позволяло правонарушителям заниматься преступностью деятельностью около 3 месяцев.
«В апреле 2017 года за реализацию 9.700 поддельных долларов США арестованы граждане Д. и И. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей “Сбыт поддельных банкнот либо иностранной валюты в особо крупном размере” УК РК. В ходе судебного процесса подсудимые полностью раскаялись и признали свою вину», — сообщили в ведомстве.
25 августа 2017 года судом Медеуского района № 2 они признаны виновными и осуждены на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.