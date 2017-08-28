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11:54 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы двое парней три месяца меняли поддельные доллары на тенге

В Алматы двое парней длительное время меняли поддельные доллары на тенге в обменных пунктах в особо крупном размере, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Медеуского района.

ЦБ: $ 59.1476   +0.01 € 69.6995   -0.04 ММВБ: $ 58.4300   -0.14 € 69.7200   -0.18
Источник: Nur.kz

Преступники обманным путем занимались сбытом поддельных долларов США в обменных пунктах, а также путем закупа новых мобильных телефонов с последующей перепродажей.

Таким образом, поддельная валюта легализовывалась в тенге.

Как отметили в прокуратуре, высокое качество поддельных купюр в отдельных случаях затрудняло их распознавать, что позволяло правонарушителям заниматься преступностью деятельностью около 3 месяцев.

«В апреле 2017 года за реализацию 9.700 поддельных долларов США арестованы граждане Д. и И. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей “Сбыт поддельных банкнот либо иностранной валюты в особо крупном размере” УК РК. В ходе судебного процесса подсудимые полностью раскаялись и признали свою вину», — сообщили в ведомстве.

25 августа 2017 года судом Медеуского района № 2 они признаны виновными и осуждены на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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