Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту

Источник: AP 2017

Наделить правом покупать криптовалюту следует только квалифицированных инвесторов на Московской бирже, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В целом, министерство предлагает регулировать криптовалюту как финансовый актив. «Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сказал Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Определяя политику регулирования криптовалют, Минфин исходит из точкой зрения, что «это финансовая пирамида». «Инвестиции такие являются высокорискованными», — заметил Моисеев.

Он также выразил надежду, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство.

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В апреле 2017 года Алексей Моисеев заявил, что уже в 2018 году биткоин может официально получить в России статус финансового продукта. Однако с тех пор мнение российских ведомств, о том, каким статусом наделить криптовалюту, менялись. Так, в мае в ЦБ пришли к мнению, что биткоин стоит признать как цифровой товар и обложить соответствующим налогом. Если этого не сделать, появится нестабильность на рынках, говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

В июне Моисеев в Госдуме заявил, что биткоины министерство предлагает классифицировать как «иное имущество». Если признать биткоин цифровыми деньгами, то придется осуществлять валютный контроль, но непонятно, зачем он нужен, потому что биткоин — это иностранная валюта, отмечал Моисеев.

Банк России не считает, что рынок криптовалют следует регулировать путем закручивания гаек, говорил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов. «Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — отмечал Калухов.