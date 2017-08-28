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12:10 (мск), источник: РБК

Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту

Министерство финансов предлагает считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать как «иное имущество». При этом Минфин считает, что покупать и продавать биткоины должны только «квалифицированные инвесторы на бирже».

ЦБ: $ 59.1476   +0.01 € 69.6995   -0.04 ММВБ: $ 58.4300   -0.14 € 69.7200   -0.18
Источник: AP 2017

Наделить правом покупать криптовалюту следует только квалифицированных инвесторов на Московской бирже, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В целом, министерство предлагает регулировать криптовалюту как финансовый актив. «Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сказал Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Определяя политику регулирования криптовалют, Минфин исходит из точкой зрения, что «это финансовая пирамида». «Инвестиции такие являются высокорискованными», — заметил Моисеев.

Он также выразил надежду, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство.

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В апреле 2017 года Алексей Моисеев заявил, что уже в 2018 году биткоин может официально получить в России статус финансового продукта. Однако с тех пор мнение российских ведомств, о том, каким статусом наделить криптовалюту, менялись. Так, в мае в ЦБ пришли к мнению, что биткоин стоит признать как цифровой товар и обложить соответствующим налогом. Если этого не сделать, появится нестабильность на рынках, говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

В июне Моисеев в Госдуме заявил, что биткоины министерство предлагает классифицировать как «иное имущество». Если признать биткоин цифровыми деньгами, то придется осуществлять валютный контроль, но непонятно, зачем он нужен, потому что биткоин — это иностранная валюта, отмечал Моисеев.

Банк России не считает, что рынок криптовалют следует регулировать путем закручивания гаек, говорил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов. «Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — отмечал Калухов.

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Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
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