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12:22 (мск), источник: ЕАН

Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом из Карелии

В уральской столице на три дня отложили открытие отремонтированного участка главного проспекта. Движение по нечетной стороне проспекта Ленина будет открыто 1 сентября.

Как сообщили корреспонденту ЕАН в мэрии, всему виной нерасторопность поставщика, сорвавшего доставку необходимого гранита.

«Есть конкурсные процедуры. Поставщик не уложился в сроки, вагон еще в пути. Часть карельского гранита пойдет на пешеходный переход. В итоге будет дорога ниже, а тротуар выше, как возле памятника Ленину. Мамы с детьми и велосипедисты смогут перемещаться более комфортно», — пояснил причину переноса главный специалист отдела по работе со СМИ администрации Екатеринбурга Дмитрий Егоркин.

«У нас в регионе проблемы с гранитом. Поэтому везут его из Карелии», — подытожили в администрации.

Напомним, еще четыре дня назад в мэрии предупредили, что тротуары и велодорожки на ремонтируемом участке проспекта Ленина в Екатеринбурге готовы на 95%. Единственная трудность, по словам чиновников, — поставка гранитного поребрика.

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