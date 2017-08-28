Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом из Карелии

Как сообщили корреспонденту ЕАН в мэрии, всему виной нерасторопность поставщика, сорвавшего доставку необходимого гранита.

«Есть конкурсные процедуры. Поставщик не уложился в сроки, вагон еще в пути. Часть карельского гранита пойдет на пешеходный переход. В итоге будет дорога ниже, а тротуар выше, как возле памятника Ленину. Мамы с детьми и велосипедисты смогут перемещаться более комфортно», — пояснил причину переноса главный специалист отдела по работе со СМИ администрации Екатеринбурга Дмитрий Егоркин.

«У нас в регионе проблемы с гранитом. Поэтому везут его из Карелии», — подытожили в администрации.