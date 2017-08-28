Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом из Карелии
В уральской столице на три дня отложили открытие отремонтированного участка главного проспекта. Движение по нечетной стороне проспекта Ленина будет открыто 1 сентября.
В уральской столице на три дня отложили открытие отремонтированного участка главного проспекта. Движение по нечетной стороне проспекта Ленина будет открыто 1 сентября.
Как сообщили корреспонденту ЕАН в мэрии, всему виной нерасторопность поставщика, сорвавшего доставку необходимого гранита.
«Есть конкурсные процедуры. Поставщик не уложился в сроки, вагон еще в пути. Часть карельского гранита пойдет на пешеходный переход. В итоге будет дорога ниже, а тротуар выше, как возле памятника Ленину. Мамы с детьми и велосипедисты смогут перемещаться более комфортно», — пояснил причину переноса главный специалист отдела по работе со СМИ администрации Екатеринбурга Дмитрий Егоркин.
«У нас в регионе проблемы с гранитом. Поэтому везут его из Карелии», — подытожили в администрации.
Напомним, еще четыре дня назад в мэрии предупредили, что тротуары и велодорожки на ремонтируемом участке проспекта Ленина в Екатеринбурге готовы на 95%. Единственная трудность, по словам чиновников, — поставка гранитного поребрика.