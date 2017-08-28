Жителей Молдовы ожидают новые штрафы

Согласно Положению о поставке тепловой энергии от 26 января 2017 г., сумма пени будет предъявляться к оплате потребителю в том же счете-фактуре, но на отдельной позиции.

Однако штраф за неуплату будет применяться только в том случае, если подобный вид наказания был предусмотрен в исходном договоре на поставку теплоэнергии. Документ предусматривает и максимальный размер пени он не может превышать суммы, указанной в Законе о тепловой энергии и продвижении когенерации.

При обнаружении ошибок в счетах-фактурах, поставщик обязуется вернуть переплаченную сумму при выписке следующего счета-фактуры или, по требованию потребителя, считать ее оплатой в счет будущих расчетов.