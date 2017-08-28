Жителей Молдовы ожидают новые штрафы
Об этом говорится в недавно опубликованном в Monitorul oficial документе. Также нововведения предполагают начисление штрафов в случае более поздней уплаты услуг теплоэнергии.
Об этом говорится в недавно опубликованном в Monitorul oficial документе. Также нововведения предполагают начисление штрафов в случае более поздней уплаты услуг теплоэнергии.
Согласно Положению о поставке тепловой энергии от 26 января 2017 г., сумма пени будет предъявляться к оплате потребителю в том же
Однако штраф за неуплату будет применяться только в том случае, если подобный вид наказания был предусмотрен в исходном договоре на поставку теплоэнергии. Документ предусматривает и максимальный размер пени он не может превышать суммы, указанной в Законе о тепловой энергии и продвижении когенерации.
При обнаружении ошибок в
Отметим, что документ найдет свое применение в проектировании, строительстве и приемке установок по использованию тепловой энергии потребителей, разграничении установок теплоэнергетических единиц, разграничении установок по использованию тепловой энергии потребителей от теплосети теплоэнергетической единицы и ряде других процессов.