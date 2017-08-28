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12:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Туймазинском районе 33 семьи получили жилищные сертификаты

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Туймазинском районе обладателями жилищных сертификатов стали еще 33 семьи, они получат социальные выплаты на общую сумму более 9 миллионов рублей на погашение ипотеки при рождении ребенка.

В торжественной обстановке заместитель главы администрации района Булат Халиуллин вручил сертификаты молодым семьям, отметив, что благодаря федеральной и региональной поддержке молодые семьи могут эффективно решать свои жилищные проблемы.

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой осуществляется государственная поддержка семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Туймазинского района успешно продолжается уже несколько лет. Всего с 2012 по 2017 годы 267 молодых семей района получили субсидию на улучшение жилищных условий, в том числе: 123 молодые семьи получили субсидию по федеральной программе на сумму более 100 млн рублей; на рождение ребенка — 144 семьи на сумму 38 млн рублей, сообщили в администрации муниципалитета.

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