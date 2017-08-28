В Туймазинском районе 33 семьи получили жилищные сертификаты

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой осуществляется государственная поддержка семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Туймазинского района успешно продолжается уже несколько лет. Всего с 2012 по 2017 годы 267 молодых семей района получили субсидию на улучшение жилищных условий, в том числе: 123 молодые семьи получили субсидию по федеральной программе на сумму более 100 млн рублей; на рождение ребенка — 144 семьи на сумму 38 млн рублей, сообщили в администрации муниципалитета.