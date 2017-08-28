Арку Крымского моста в Керченском проливе поднимают на фарватерные опоры

Участвовали более 10 буксиров, катеров и других судов. Команда самой операции — более 100 человек. Ранним утром понедельника моряки завели плавсистему в створ между фарватерными опорами с максимальным зазором до 65 см и зафиксировали ее якорными тросами. На опорах к этому моменту было полностью готово грузоподъемное оборудование: агрегаты для подъема, рабочие площадки, приспособления (тросовые домкраты, насосные станции и так далее). Сейчас идёт подготовка к подъёму шеститонной конструкции на фарватерные опоры. В сложнейшем технологическом процессе участвуют больше ста специалистов — моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

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По обоим краям арочного пролета закрепляют «пряди» высокопрочных тросов, протянутые к арке от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. В каждой из «прядей» более 40 тросов, то есть поднимать арку на высоту будут с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн, так что, несмотря на вес арки в 6000 тонн, строители обеспечили 40-процентный запас по подъемным механизмам.

Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция — результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения, — цитирует Инфоцентр «Крымский мост» заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонида Рыженькина.

Установка арочного пролета в проектное положение состоит из нескольких ключевых действий. Перед началом каждого Службы контроля качества, авторский надзор и строительный контроль проводят освидетельствование уже выполненных работ: проверяют их на соответствие технической документации и подтверждают соответствующим актом приемки. Днем начнется подъем арки на проектную высоту со средней скоростью 5 метров в час.

К моменту завершения этой операции максимально допустимые отклонения конструкции вдоль оси моста не превысят 60 мм, поперек оси моста — 30 мм. Затем арку раскрепят ветровыми связями к ригелям фарватерных опор. В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается.

Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца. Строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, установленных на фарватерных опорах, и не повлияют на судоходство в Керчь-Еникальском канале. Второй этап морской операции — установка автодорожной арки Крымского моста — запланирован на сентябрь, — сообщили в Инфоцентре.

СПРАВКА:

Длина судоходного пролета Крымского моста — 227 метров, общий вес конструкций обеих арок — около 11 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Железнодорожная арка представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками.