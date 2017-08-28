Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Диана Арбенина показала своих подросших детей
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Поклонники назвали некрасивой 18-летнюю дочь Джонни Деппа – СМИ
"Идите лесом": поправившаяся Дайнеко - подписчикам
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
12:25 (мск), источник: КрымPress

Арку Крымского моста в Керченском проливе поднимают на фарватерные опоры

Операция в Керченском проливе стартовала в воскресенье. Плавсистема начала свой 5-километровый путь от керченского берега к створу моста.

Участвовали более 10 буксиров, катеров и других судов. Команда самой операции — более 100 человек. Ранним утром понедельника моряки завели плавсистему в створ между фарватерными опорами с максимальным зазором до 65 см и зафиксировали ее якорными тросами. На опорах к этому моменту было полностью готово грузоподъемное оборудование: агрегаты для подъема, рабочие площадки, приспособления (тросовые домкраты, насосные станции и так далее). Сейчас идёт подготовка к подъёму шеститонной конструкции на фарватерные опоры. В сложнейшем технологическом процессе участвуют больше ста специалистов — моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По обоим краям арочного пролета закрепляют «пряди» высокопрочных тросов, протянутые к арке от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. В каждой из «прядей» более 40 тросов, то есть поднимать арку на высоту будут с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн, так что, несмотря на вес арки в 6000 тонн, строители обеспечили 40-процентный запас по подъемным механизмам.

Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция — результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения, — цитирует Инфоцентр «Крымский мост» заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонида Рыженькина.

Установка арочного пролета в проектное положение состоит из нескольких ключевых действий. Перед началом каждого Службы контроля качества, авторский надзор и строительный контроль проводят освидетельствование уже выполненных работ: проверяют их на соответствие технической документации и подтверждают соответствующим актом приемки. Днем начнется подъем арки на проектную высоту со средней скоростью 5 метров в час.

К моменту завершения этой операции максимально допустимые отклонения конструкции вдоль оси моста не превысят 60 мм, поперек оси моста — 30 мм. Затем арку раскрепят ветровыми связями к ригелям фарватерных опор. В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается.

Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца. Строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, установленных на фарватерных опорах, и не повлияют на судоходство в Керчь-Еникальском канале. Второй этап морской операции — установка автодорожной арки Крымского моста — запланирован на сентябрь, — сообщили в Инфоцентре.

СПРАВКА:

Длина судоходного пролета Крымского моста — 227 метров, общий вес конструкций обеих арок — около 11 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Железнодорожная арка представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками.

Плавучая система-это плавучие опоры с погруженным и закрепленным на них арочным пролетом. В ее основе — понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Движение «Доброволец»: новый проект работает
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь