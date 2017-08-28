«Сочиводоканал» просит Путина помочь разрешить спор с мэрией

Более 900 сотрудников «Сочиводоканала» подписали открытое письмо «О недопущении досрочного расторжения договора аренды без предусмотренной законом процедуры обжалования судебного решения», которое направили президенту России Владимиру Путину и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

«Мы, сотрудники ООО “Сочиводоканал”, крайне обеспокоены ситуацией, искусственно созданной вокруг нашего предприятия. Второй год продолжаются попытки администрации Сочи расторгнуть договор аренды комплекса сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения г. Сочи, заключенный между администрацией Сочи и ООО “Сочиводоканал” 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет. У нас отбирают работу, а вместе с ней — надежду на стабильность и благополучие», — говорится в письме.

По мнению коллектива компании, под надуманным предлогом происходит «рейдерский захват хорошо налаженного бизнеса, приносящего стабильный доход».

Заседание Арбитражного суда Краснодарского края, на котором, возможно, будет принято решение о немедленном расторжении договора аренды, назначено на 30 августа. Таким образом, уже на следующий день стабильное функционирование сложной системы водоснабжения и водоотведения курорта может быть поставлено под угрозу, сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на пресс-службу «Сочиводоканала».

30 июня вступило в силу постановление главы Сочи Анатолия Пахомова, согласно которому бóльшая часть Адлерского района перешла в обслуживание к муниципальному предприятию «Водоканал» в части водоотведения. В мэрии такое решение объяснили жалобами горожан на завышенные тарифы и некачественно поставляемые услуги.

Попытки властей курорта досрочно расторгнуть договор аренды с «Сочиводоканалом» длятся не первый год. Власти упрекают коммунальщиков в том, что те не модернизируют сети. Это влечет за собой большие расходы на обслуживание, которые закладываются в тариф.