Объём строительных работ в Прикамье снизился на 24,7%

С января по июнь 2017 года на территории Пермского края организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 3 тыс. 846 квартир общей площадью 265,8 тыс. кв. м, что на 12,7% меньше, чем год назад.

На территории края проложено 74,14 км газовых и 11,51 км водопроводных сетей. Построены водопроводы пропускной способностью 0,29 тыс. куб. м в сутки, котельные на 0,6 Гкал/час.