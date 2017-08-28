Объём строительных работ в Прикамье снизился на 24,7%
Как сообщает Пермьстат, за первые шесть месяцев 2017 года объём выполненных работ по строительству 2017 года составил 41,2 млрд руб. или 75,3% к уровню аналогичного периода 2016 года.
Как сообщает Пермьстат, за первые шесть месяцев 2017 года объём выполненных работ по строительству 2017 года составил 41,2 млрд руб. или 75,3% к уровню аналогичного периода 2016 года.
С января по июнь 2017 года на территории Пермского края организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 3 тыс. 846 квартир общей площадью 265,8 тыс. кв. м, что на 12,7% меньше, чем год назад.
На территории края проложено 74,14 км газовых и 11,51 км водопроводных сетей. Построены водопроводы пропускной способностью 0,29 тыс. куб. м в сутки, котельные на 0,6 Гкал/час.
За первые полгода введены в строй поликлиники на 140 посещений в смену, детские сады на 630 мест, учреждения культуры клубного типа на 100 мест, один