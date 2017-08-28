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12:33 (мск), источник: NewsKo

Объём строительных работ в Прикамье снизился на 24,7%

Как сообщает Пермьстат, за первые шесть месяцев 2017 года объём выполненных работ по строительству 2017 года составил 41,2 млрд руб. или 75,3% к уровню аналогичного периода 2016 года.

С января по июнь 2017 года на территории Пермского края организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 3 тыс. 846 квартир общей площадью 265,8 тыс. кв. м, что на 12,7% меньше, чем год назад.

На территории края проложено 74,14 км газовых и 11,51 км водопроводных сетей. Построены водопроводы пропускной способностью 0,29 тыс. куб. м в сутки, котельные на 0,6 Гкал/час.

За первые полгода введены в строй поликлиники на 140 посещений в смену, детские сады на 630 мест, учреждения культуры клубного типа на 100 мест, один физкультурно-оздоровительный комплекс, больницы на семь коек, гостиницы на 114 мест, стадионы на 100 мест, спортивные залы площадью 595 кв. м, плоскостные спортивные сооружения площадью 6921 кв. м, туристские базы на 20 мест, одно культовое сооружение.

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