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12:36 (мск), источник: Nur.kz

ЕНПФ через суд будет возвращать пенсионные деньги

ЕНПФ будет добиваться вынесения судебных решений в отношении всех лиц, причастных к причинению ущерба пенсионным активам, не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

По информации пресс-службы ЕНПФ, начиная с 2014 года, задолженность по номинальной стоимости снизилась по переданным инструментам с 161,45 млрд тенге до 36,45 млрд тенге.

Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний. По 2 компаниям задолженность полностью погашена, по 4 компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией, по 7 компаниям задолженность урегулирована.

Необходимо отметить, что большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 годы. В 2016 году был зафиксирован дефолт 2 эмитентов на общую сумму задолженности по номинальной стоимости — 4,1 млрд тенге.

Таким образом, по состоянию на 1 августа Фонд осуществляет работу по возврату задолженности по номинальной стоимости 40,5 млрд тенге в отношении 21 эмитента, допустившего дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав пенсионных активов.

Также в компании отметили, что во избежании возможных потерь, по проблемным эмитентам были созданы провизии.

«Надо отметить, что в случаях, когда все методы взыскания задолженности в гражданском порядке исчерпаны, Фонд принял решение обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы с целью осуществления проверки деятельности проблемных эмитентов и их должностных лиц на предмет доведения компаний до неплатежеспособности. Фондом направлены заявления в органы прокуратуры и службу экономических расследований территориальных департаментов государственных доходов по 16 эмитентам», — сообщили в ЕНПФ.

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