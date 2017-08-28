ЕНПФ через суд будет возвращать пенсионные деньги

По информации пресс-службы ЕНПФ, начиная с 2014 года, задолженность по номинальной стоимости снизилась по переданным инструментам с 161,45 млрд тенге до 36,45 млрд тенге.

Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний. По 2 компаниям задолженность полностью погашена, по 4 компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией, по 7 компаниям задолженность урегулирована.

Необходимо отметить, что большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 годы. В 2016 году был зафиксирован дефолт 2 эмитентов на общую сумму задолженности по номинальной стоимости — 4,1 млрд тенге.

Таким образом, по состоянию на 1 августа Фонд осуществляет работу по возврату задолженности по номинальной стоимости 40,5 млрд тенге в отношении 21 эмитента, допустившего дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав пенсионных активов.

Также в компании отметили, что во избежании возможных потерь, по проблемным эмитентам были созданы провизии.