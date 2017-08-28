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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

На фестивале «Молочная страна» в Уфе была раскуплена вся молочная продукция

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На фестивале «Молочная страна» в Уфе к 17.00 была раскуплена вся молочная продукция, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Мероприятие состоялось в минувшую субботу на площади Салавата Юлаева и собрало свыше 50 тысяч посетителей.

Было реализовано и продегустировано более 45 тонн цельномолочной продукции, 4,8 тонны сливочного масла, почти 2,8 тонны твердых сыров, около 1 тонны мягких сыров и сырных продуктов, 2,5 тонны мороженого, 15 тысяч банок сгущенного молока, более 4,5 тонны кумыса и 1 тонна козьего молока на общую сумму 6,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.

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