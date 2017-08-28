На фестивале «Молочная страна» в Уфе была раскуплена вся молочная продукция

Было реализовано и продегустировано более 45 тонн цельномолочной продукции, 4,8 тонны сливочного масла, почти 2,8 тонны твердых сыров, около 1 тонны мягких сыров и сырных продуктов, 2,5 тонны мороженого, 15 тысяч банок сгущенного молока, более 4,5 тонны кумыса и 1 тонна козьего молока на общую сумму 6,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.