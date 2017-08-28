Башня Трампа могла появиться в Москве

Девелопер с российскими корнями Феликс Сэтер хотел, чтобы Трамп приехал в Москву для более детального обсуждения этого плана. Сэтер заявлял, что может сделать так, чтобы российский президент Владимир Путин наговорил «хороших вещей» о Трампе. Трамп никогда не ездил в Москву, как предложил Сатер. И хотя инвесторы и компания Трампа подписали письмо о намерениях, им не хватало земли и разрешений на продолжение, и проект был прекращен в конце января 2016 года, незадолго до начала президентских праймериз, сообщили несколько источников издания.
Тем не менее, детали сделки, которые ранее не были раскрыты, свидетельствуют о том, что бизнес Трампа активно преследовал значительные коммерческие интересы в России, одновременно выступая в роли президента, способного определять отношения между США и Россией.
Новые подробности из писем, которые в ближайшее время будут переданы следователям в конгрессе, также указывают на вероятность дополнительных контактов между лицами, связанными с Россией, и партнерами Трампа во время его президентской заявки.
Представители Белого дома отказались комментировать этот отчет. Коэн, давний юридический советник Трампа, отказался от комментариев, но его адвокат Стивен Райан сказал, что его клиент «сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с комитетами разведки Палаты представителей и Сената, включая предоставление им документов и ответы на любые вопросы о строительном предложении в Москве».