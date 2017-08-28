Башня Трампа могла появиться в Москве

Источник: Reuters

Девелопер с российскими корнями Феликс Сэтер хотел, чтобы Трамп приехал в Москву для более детального обсуждения этого плана. Сэтер заявлял, что может сделать так, чтобы российский президент Владимир Путин наговорил «хороших вещей» о Трампе. Трамп никогда не ездил в Москву, как предложил Сатер. И хотя инвесторы и компания Трампа подписали письмо о намерениях, им не хватало земли и разрешений на продолжение, и проект был прекращен в конце января 2016 года, незадолго до начала президентских праймериз, сообщили несколько источников издания.

Тем не менее, детали сделки, которые ранее не были раскрыты, свидетельствуют о том, что бизнес Трампа активно преследовал значительные коммерческие интересы в России, одновременно выступая в роли президента, способного определять отношения между США и Россией.

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Новые подробности из писем, которые в ближайшее время будут переданы следователям в конгрессе, также указывают на вероятность дополнительных контактов между лицами, связанными с Россией, и партнерами Трампа во время его президентской заявки.