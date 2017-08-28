Тенге «отвязался» от рубля? Эксперт рассказал о ситуации на валютном рынке

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По итогам пятничной сессии на Московской фондовой бирже, завершившейся на уровне 58,58, рубль подорожал почти на один процент. Вместе с тем тенге, обычно повторяющий динамику валюты соседнего государства, ведет себя нетипично.

В понедельник, 28 августа, казахстанская нацвалюта во время утренних торгов на KASE едва заметно укрепилась до 332,49 тенге за доллар, оставшись верной тенденции последних трех недель.

Эксперт поделился с корреспондентом Tengrinews.kz мнением о складывающейся ситуации на валютном рынке.

Как отметил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, для него было удивительным, что, несмотря на внешние благоприятные макроэкономические данные (рост стоимости нефти, ослабление доллара США), курс тенге в ходе утренней сессии на валютной бирже остался почти без изменений.

«По итогам выступления 25 августа главы ФРС Джанет Йеллен, согласно индекса USD доллар США обесценился на 0,6 процента. Основная причина ослабления доллара состоит в высказывании главы ФРС, которая выступила за более мягкую, сдержанную монетарную политику, тем самым вызвав отток средств на другие активы. Кроме этого, не в пользу укрепления доллара США начавшийся ураган в США», — обрисовал текущую ситуацию Байганов.

По мнению экономиста, отсутствие реакции тенге на благоприятные факторы, возможно, связано с недавним незначительным понижением базовой ставки и попыткой со стороны Нацбанка РК защитить отечественный рынок от других торговых партнеров ЕАЭС.

«С начала года рубль по отношению к тенге с 5,43 укрепился до 5,63, или на 4 процента. Пока данный процесс будет сохраняться, сохранится и последующий рост импорта над экспортом при торговых взаимоотношениях со странами ЕАЭС», — уверен экономист.

При этом Байганов добавил, что валютный рынок в Казахстане достаточно сжат — в валютных торгах участвует не так много участников. Это тоже может быть причиной того, что не всегда курсообразование тенге коррелируется с внешними факторами.