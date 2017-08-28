Мэрия Омска хочет отремонтировать три моста
В 2018 году администрация города намерена отремонтировать асфальт на Комсомольском мосту и двух путепроводах.
В 2018 году администрация города намерена отремонтировать асфальт на Комсомольском мосту и двух путепроводах.
В администрации города продолжается работа по формированию списка объектов
«В 2018 году мы планируем выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия еще 37 дорог, являющихся магистралями с интенсивным движением, в том числе ремонт проезжей части Комсомольского моста, путепроводов по улицам Кирова и Госпитальной», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
В мэрии Омска отмечают, что при утверждении в правительстве Омской области списка из 37 дорог объем ремонта удастся сохранить на уровне последних двух лет, когда в порядок удалось привести большинство центральных магистралей.