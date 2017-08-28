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13:28 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска хочет отремонтировать три моста

В 2018 году администрация города намерена отремонтировать асфальт на Комсомольском мосту и двух путепроводах.

Источник: РИА "Новости"

В администрации города продолжается работа по формированию списка объектов улично-дорожной сети, которые будут отремонтированы в 2018 году. Всего планируется положить новый асфальт на площади 900 тыс. квадратных метров. При составлении списка объектов учитывается не только состояние полотна, но и статистика ДТП.

«В 2018 году мы планируем выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия еще 37 дорог, являющихся магистралями с интенсивным движением, в том числе ремонт проезжей части Комсомольского моста, путепроводов по улицам Кирова и Госпитальной», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

В мэрии Омска отмечают, что при утверждении в правительстве Омской области списка из 37 дорог объем ремонта удастся сохранить на уровне последних двух лет, когда в порядок удалось привести большинство центральных магистралей.

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