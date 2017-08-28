Четыре компании из Прикамья получат господдержку своих инвестпроектов

Предприятия претендуют на получение финансирования в рамках программы «Совместные займы». Программа предполагает льготное заёмное софинансирование федеральным и региональным фондами развития промышленности, сообщает пресс-служба краевого правительства.



АО «Редуктор-ПМ» с помощью займа осуществит модернизацию гальванических линий. Предприятие ООО «Навигатор-НМ» получит заем под производство линейки прицепной высокопроизводительной кормозаготовительной техники. В рамках проекта будет открыто серийное производство новых моделей кормозаготовительной техники. АО «Пермский завод «Машиностроитель» планирует создать производства механической скоростной обработки и перфорации изделий авиационных двигательных установок из композитных материалов и титана. ООО «Краснокамский РМЗ» в результате своего инвестпроекта перейдет на инновационную технологию нанесения защитных покрытий на крупногабаритные корпусные детали сельскохозяйственных машин.



Региональный фонд развития промышленности Пермского края предоставляет финансовый заем в размере от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых, сроком займа до пяти лет, при условии наличия софинансирования проекта в объеме не менее 50% от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 млн рублей.