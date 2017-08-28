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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в конце сентября будет представлен каталог местных франшиз

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Анонсированный ранее Торгово-промышленной палатой Башкортостана каталог местных франшиз презентуют в Уфе на третьем форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на президента ТПП республики Азата Фазлыева.

Каталог создан совместно с палатой франчайзинга России на интернет-портале ШОС, который сейчас находится в стадии заполнения. Там же можно будет посмотреть перечень инвестиционных проектов.

Очередной форум малого бизнеса пройдет в Уфе 28—29 сентября 2017 года.

«Тематика традиционная — мы используем площадку, чтобы рассказать о лучших практиках в стране по поддержке и развитию предпринимательства, обменяться опытом других стран, узнать их формы и методы», — рассказал Азат Фазлыев.

По словам собеседника издания, особенностью этого форума станет большое количество партнеров из федеральных институтов, в частности Корпорация МСП и Экспортный центр. Ожидается, что первые лица корпораций примут участие в работе секций, и участники форума смогут задать им вопросы лично.

«В прошлом году приехали представители 40 регионов и 19 стран, в этом году будет не меньше. Уже сейчас заявку оставили несколько сотен человек, наибольшую активность мы ожидаем в сентябре, после окончания сезона отпусков», — отметил президент ТПП РБ.

По мнению организаторов, повысить посещаемость поможет и приглашение принять участие, которое сделал Владимир Путин партнерам по Шанхайской организации сотрудничества во время заседания Совета глав стран-участниц.

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