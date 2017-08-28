В Уфе в конце сентября будет представлен каталог местных франшиз
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Анонсированный ранее
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Анонсированный ранее
Каталог создан совместно с палатой франчайзинга России на
Очередной форум малого бизнеса пройдет в Уфе
«Тематика традиционная — мы используем площадку, чтобы рассказать о лучших практиках в стране по поддержке и развитию предпринимательства, обменяться опытом других стран, узнать их формы и методы», — рассказал Азат Фазлыев.
По словам собеседника издания, особенностью этого форума станет большое количество партнеров из федеральных институтов, в частности Корпорация МСП и Экспортный центр. Ожидается, что первые лица корпораций примут участие в работе секций, и участники форума смогут задать им вопросы лично.
«В прошлом году приехали представители 40 регионов и 19 стран, в этом году будет не меньше. Уже сейчас заявку оставили несколько сотен человек, наибольшую активность мы ожидаем в сентябре, после окончания сезона отпусков», — отметил президент ТПП РБ.
По мнению организаторов, повысить посещаемость поможет и приглашение принять участие, которое сделал Владимир Путин партнерам по Шанхайской организации сотрудничества во время заседания Совета глав