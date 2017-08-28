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13:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородцы продолжают беднеть

Доходы нижегородцев упали на 5%

Источник: РИА "Новости"

Жители Нижегородской области продолжают беднеть несмотря на регулярно звучащие со стороны официальных властей заявлений о росте заработной платы. Рост цен на товары народного потребления и жилищно-коммунальные услуги «съедает» все больше денег.

Так, официально в январе-июле 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области составили 29 804 рубля. Они действительно выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, правда всего на 0,5%.

Как сообщает Росстат, реальные денежные доходы населения, т. е. скорректированные на индекс потребительских цен, в январе-июле 2017 года снизились на 4,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за тот же период снизились на 5%.

Уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-июль2017 года по отношению к декабрю 2016 года составил 2,8%. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3,1%, непродовольственные товары — в среднем на 0,8%, услуги — в среднем на 5,1% по отношению к декабрю 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года 11% жителей оказались за чертой бедности, получая доход ниже прожиточного минимума.

На начало года этот показатель составлял около 9,8%, в марте — 12,2%.

Региональные власти предпочитают перекладывать вину за обнищание населения на «глобальные внешние факторы», которые оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом.

«Нас, безусловно, беспокоит локальное снижение реальных доходов граждан. Это общероссийская тенденция, являющаяся следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов», — заявлял в мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Одновременно с этим нижегородцы все чаще начинают жить в долг, обращаясь за деньгами в кредитные организации.

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